Mollà defensa uns comptes amb subvencions a projectes de dones rurals i ajudes contra el cotonet

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va defensar que els comptes del departament que dirigeix inclouen una línia de subvencions per a projectes de dones rurals i que s'inclouen tres milions en ajudes contra la plaga del cotonet.

La consellera va afirmar en la comissió de Pressupostos de les Corts que els comptes de 2022 es fixen com a prioritat les polítiques de recuperació econòmica del sector agrari i de transició ecològica i protecció de la biodiversitat, amb els seus 571 milions d'euros, la qual cosa representa un increment de quasi el 21%.

Aquestes, en el cas de la secretaria autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural es tradueix en un increment de 3 milions d'euros en passar de 275,6 milions a un total de 278,5 incloent els fons europeus. Respecte a la secretaria autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que té un pes del 41% en els comptes de la Conselleria, es passa de 166 milions a 238 milions.

La titular d'Agricultura, que va desgranar les principals línies pressupostàries en la comissió de Pressupostos, va destacar la inclusió, "per primera vegada en els comptes, d'una línia d'ajudes per als agricultors afectats per la plaga del cotonet de tres milions d'euros que es podrà ampliar en cas necessari".

Mireia Mollà va posar l'èmfasi en les línies d'ajuda als agricultors i va recordar que la Comunitat Valenciana és la que més diners aporta a l'assegurança agrària per a ajudar als productors. Ajudes que aconsegueixen als diferents sectors, com el de la pesca, que també ha augmentat la seua partida en un 16% respecte a l'any en curs per a ajudar els pescadors a afrontar les parades biològiques establides per la Unió Europea al Mediterrani.

Durant la seua intervenció, Mollà va recalcar l'aposta del seu departament per la lluita biològica contra les plagues, que es tradueix en la important inversió de 14 milions en la reconversió del Centre de Caudete de las Fuentes com a centre de referència europea i altres dos centres que completen l'estratègia, així com l'aposta per consolidar l'IVIA com a centre de referència.

Protecció animal

En l'explicació, Mollà ha també va remarcar que la Comunitat Valenciana serà la primera autonomia que destinarà una partida d'un milió d'euros a impulsar la llei de Protecció i Benestar dels Animals de Companyia; l'aposta per la potenciació dels productes ecològics i de proximitat valencians; l'augment de les ajudes de la Política Agrària Comuna que s'incrementen un 7% fins als 29 milions d'euros i una nova partida de poca quantia econòmica -100.000 euros- però necessària per a estudiar el desaprofitament alimentari.

Després de desgranar els comptes de la secretaria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Molla va explicar els comptes de la secretaria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en la qual s'incrementen de manera notable els diners destinats a Medi Natural gràcies als fons de recuperació europeus.

La consellera va destacar entre les partides més significatives l'augment de 5,5 a 19,6 milions d'euros del programa de Transició Ecològica per a impulsar la instal·lació d'energies renovables i l'autoconsum energètic. Igualment, també va explicar que el programa de prevenció d'incendis forestals s'incrementa un 16,6%, mentre que als programes destinats a la regeneració i gestió forestal es destinen 34,7 milions.

Mireia Mollà va destacar que una de les partides noves és la destinada a la protecció de la vigilància mediambiental de la posidònia en els municipis costaners i els 14 milions d'euros que es destinaran a preservar la diversitat mediambiental del parc natural de l'Albufera.

Durant la seua explicació, la titular d'Agricultura i Transició Ecològica va expressar la seua satisfacció pels avanços en la separació dels residus en origen i les inversions previstes en matèria de plans zonals de residus així com en plantes de compostatge i reciclatge d'envasos.

Oposició

Per part de l'oposició, Elisa Díaz (PP) va preguntar a Mollà per què desapareixen les ajudes a danys per fauna salvatge i li va retraure que baixe el pressupost d'aigües; Eduardo del Pozo (Cs) va tornar a demanar la seua dimissió per la mort de 10 rucs al Desert de les Palmes i José Luis Aguirre (Vox) li va reclamar desenvolupar la llei d'estructures agràries i es va mostrar sorprés per la quantitat de llocs de lliure designació del departament.

En la seua rèplica, Mollà va admetre que la que dirigeix és la Conselleria que "més places vacants per cobrir té", a causa de la impossibilitat d'incorporar a personal per les taxes de reposició. "Situen-se", va etzibar la consellera a Díaz i del Pozo i els va criticar per "tindre ací un debat sense saber de qui són les competències o sense saber diferenciar una malaltia d'una plaga". "Llavors tenim un problema, però quin debat estem tenint ací?", va exclamar.