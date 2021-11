L'empresa clama pel Corredor i la ministra el fixa per a 2026

El tram del Corredor Mediterrani ferroviari entre Almeria i la frontera francesa estarà conclòs en 2025-2026. Així ho va afirmar ahir la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durant el 5é Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Revisió mèdica Semestral, que va reunir ahir en el Palau Municipal d’Ifema de Madrid a al voltant de 1.300 empresaris i representants de la societat civil de tota Espanya.

Allí, prèviament, el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), impulsora de l'esdeveniment, Vicente Boluda, va demanar a la ministra que «aprofite l'oportunitat que tots els seus predecessors van deixar escapar, l'oportunitat d'evitar que Espanya perda el tren del progrés, el tren d'Europa, el Corredor Mediterrani». Boluda va recordar que la infraestructura porta 25 anys de retard, hauria d'estar acabada en 2025 i en alguns trams de les obres ni tan sols han començat.

Amb la presència dels presidents de Múrcia, Fernando López Miras (PP), i de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, (PSOE), el president de CEOE, Antonio Garamendi, i empresaris de les 17 comunitats autònomes, Boluda va urgir la finalització de les obres per la importància de completar el model circular d'infraestructures, complementari del radial, per a tancar la bretxa estructural entre el centre del país i la perifèria.

Per a donar suport a les seues tesis, el líder patronal valencià va destacar que les comunitats per les quals passa l'arc mediterrani (Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya) absorbeixen el 50% de la població del país, el 63% del trànsit de mercaderies, més del 40% del PIB i més del 50% de l'exportació i del turisme estranger.

A més, el Corredor permetria estalviar l'emissió a l'atmosfera de 900.000 tones de CO₂ a l'any i crear 15.000 nous llocs de treball en sectors com el turisme, la logística i el transport, entre altres.

En el seu discurs, la ministra Sánchez va posar números a la importància d'aquest eix ferroviari, que serà la connexió terrestre més eficient, també des del punt de vista mediambiental, amb Europa: travessa més de 10 ciutats de més de 100.000 habitants, les comunitats per les quals passa representen més del 40% del PIB nacional i per cada euro invertit, el retorn serà de 3,5 en el PIB.

Sánchez va assenyalar que els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 recullen una inversió de 1.709 milions d'euros per a aquestes obres, dels quals 558 corresponen a Andalusia; 540 milions a Catalunya; 377 milions a la Comunitat Valenciana i 233 milions a Múrcia. En els últims tres anys, va afegir, s'han licitat des del ministeri que dirigeix obres per més de 3.000 milions d'euros per al Corredor (una a la setmana), s'han adjudicat unes altres per més de 2.000 milions i s'han executat més de 1.000 milions.

De la mateixa manera, va considerar que el fet que els fons europeus del programa de recuperació Next Generation hagen d'executar-se abans de 2026 «pressiona» per a accelerar les obres, amb el que s'ha ratificat en què la connexió Almería-frontera francesa estarà acabada per a eixe any.

Per part seua, el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va manifestar que s'incorpora a aquest moviment en defensa del Corredor Mediterrani per la seua capacitat transformadora, tant des del punt de vista social com econòmic, especialment després de la pandèmia del coronavirus, i perquè contribuirà a construir una Espanya «més tecnològica, més verda i més cohesionada».

Roig: «És una discriminació»

Al president de Mercadona, Juan Roig, li agradaria que estiguera acabat en 2025 millor que en 2026, per a això «ara hi ha una oportunitat amb els fons europeus». Li sembla «fenomenal» que Madrid estiga connectada amb 22 ciutats espanyoles, però que les de l'eix mediterrani no puguen estar unides entre elles «és una discriminació» perquè quasi el 50% de la població espanyola està en eixe arc. No obstant això, veu a la ministra «amb molt bones intencions».