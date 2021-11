La menor violada en Igualada, intervenida en quirófano por las "brutales lesiones": "Ni un animal hace eso"

La joven de 16 años violada la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre al salir de una discoteca de Igualada, Barcelona, ya ha salido de la UCI y este miércoles está siendo intervenida en el quirófano, ha explicado Jorge Albertini, su abogado.

"Las lesiones son brutales", ha dicho en El Programa de Ana Rosa. "Ni un animal hace eso", ha lamentado. Además, ha señalado que a la menor "le va a costar mucho tiempo la recuperación física y anímicamente".

Preguntado sobre si la joven recuerda ya la brutal agresión, ha afirmado que se encuentra en proceso de ir recuperando la memoria, "sufre vaivenes, por momentos mejora y vuelve a tener recaídas". "No es que ella esté recordando o no recuerde, es que no está en capacidad ahora de ir contando, eso es lo que ocurre... se tiene que recuperar, cuando esté plenamente recuperada lo contará", ha dicho.

"El problema es que ahora someterla a un nivel de estrés no es lugar, el estado físico es complicado", ha continuado.

Mientras la joven se va recuperando, los investigadores siguen buscando al autor o autores de esa brutal agresión.

Los Mossos d'Esquadra aseguran que, además del crimen que supone la propia agresión sexual, también la dejaron herida y semidesnuda cuando las temperaturas se situaban alrededor de los 3ºC, abandonada en un polígono industrial donde finalmente la encontró un camionero, quien aseguró que llegó a pensar que estaba muerta. Eran las 7:23 de la mañana cuando el transportista halló a la niña. "Temblaba de frío y de miedo", señaló el hombre.

El Ayuntamiento instalará cámaras en el polígono

El Ayuntamiento de Igualada instalará cámaras de videovigilancia en el polígono Les Comes, el lugar donde se produjo la violación. La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Carlota Carner, ha explicado que la medida ya estaba prevista antes de los hechos. Además de en el polígono, también se pondrán en los accesos y salidas de la ciudad.

Por otro lado, Carner ha confirmado que el Ayuntamiento abrió expediente a la discoteca Èpic por vender más entradas de las permitidas. Fue la misma noche de la violación de la chica, que también había asistido a este local de ocio. El expediente puede suponer la imposición de una multa o el cierre temporal del local.

"La violación se produjo en Igualada, pero desgraciadamente puede pasar en cualquier otro lugar. Son hechos aislados que se repiten mucho, pero que tienen que ver con la violencia machista, que es un problema global", ha explicado Carner.

Aun así, ha admitido que, a raíz de los hechos, ha crecido la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. Por este motivo, el Ayuntamiento tiene previsto convocar una reunión con todas las asociaciones de vecinos para tranquilizar los ánimos y darles los datos de delitos de los últimos meses indican que los hechos delictivos se han reducido un 15% desde 2019.

Además de la instalación de las nuevas cámaras de videovigilancia, que se suman a las 150 que ya hay en la ciudad, también ha anunciado la incorporación de ocho nuevos agentes en el cuerpo de la Policía Local.

La discoteca incumplió el aforo

Carner ha confirmado que, la noche de los hechos, la Policía Local abrió un expediente a la discoteca Èpic, donde fue la chica violada, por no respetar el aforo del local y vender más entradas de las permitidas. No ha concretado cuántas entradas de más se vendieron, y ha añadido que ahora los servicios jurídicos estudian si la apertura del expediente se traduce en una multa económica o bien en el cierre temporal del local.

Por último, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el caso.

De momento, la investigación continúa abierta y no se ha producido ninguna detención ni identificación.