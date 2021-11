La madre de la menor violada en Igualada manda una carta a Montero: "Podría haber escrito un mensaje más humano"

"Mi hija no es una mujer, como usted dice en su tuit; es una niña. Y no se 'repara', como usted indica, porque no es una muñeca rota. Mi hija arrastrará secuelas para toda su vida". La madre de la menor de 16 años violada en Igualada ha enviado una carta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que es muy crítica con ella e incluso la acusa de "falta de empatía" a la hora de referirse al caso.

"Yo no tengo estudios, pero usted si los tiene, igual que su equipo de trabajo, y entre todos podrían haber escrito un mensaje mucho más humano", prosigue, y asegura que la ministra se ha referido a la situación de su hija "con frialdad".

Esas críticas a la titular de Igualdad se extienden a lo largo de toda la misiva. "Usted no ha tratado con Igualdad -con mayúscula, para referirse precisamente a su cargo- ni a la familia ni a la niña. Usted es madre y no habló como madre. Podría haber actuado humanamente", cuenta la madre de la chica, que sigue en estado grave.

La mujer asegura que Montero "no ha sido capaz de ponerse en la piel" de su hija y considera que sus mensajes son "palmaditas en la espalda". Mientras, la menor se mantiene ingresada recuperándose de las gravísimas lesiones, aunque los médicos aseguran que su vida no corre peligro.