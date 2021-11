El exnovio de Kourtney Kardashian es uno de los personajes más queridos de Keeping Up With The Kardashians. Y es que, pese a que su relación con la mayor de las Kardashians terminó en 2017, ha aparecido en todas las temporadas del programa.

Por ello, ahora que la mediática familia ha decidido embarcarse en una nueva aventura televisiva en la plataforma Hulu después de que su mítico reality acabase este año, muchos de los seguidores pedían su presencia.

Sin embargo, y aunque seguía teniendo una muy buena relación con su exsuegra y sus excuñadas, Scott Disick afirmó que no participaría en el proyecto televisivo a menos de que accediesen a sus exigencias económicas, que prometían ser desorbitadas.

Al parecer, según Weekly US, los productores han accedido a concederle esa "cantidad escandalosa de dinero" a cambio de que participe en el programa y se enfrente a tener que ver a su ex, recientemente comprometida con su nuevo novio Travis Barker.