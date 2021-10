Travis Barker le pide matrimonio a Kourtney Kardashian con un círculo de rosas en la playa

Estaba bastante claro que iba a ocurrir de un momento a otro. No podían ser una pareja mejor avenida, que se hubiese encontrado en el momento adecuado de sus vidas, que demostrasen por los cuatro costados que estaban hechos para estar juntos. Travis Barker y Kourtney Kardashian están comprometidos.

El batería del grupo Blink-182 y la empresaria, de 45 y 42 años respectivamente, van a ser marido y mujer. El músico ha sido quien se ha arrodillado frente a la mayor de las Kardashian en la playa del Rosewood Miramar Beach Hotel, ubicado en Santa Bárbara, California, tal y como ha informado US Weekly... Y ha confirmado la influencer con un par de fotografías en su Instagram de tan especial momento.

Los rumores y habladurías venían desde hace tiempo, por un viaje que hicieron a Las Vegas en julio y en la que el estilista Glen Oropeza compartió unas fotos en las que hablaba de amor y de bodas en dicha ciudad, así como un emoticono de un anillo que rápidamente editó por otro. Poco después Alabama, la hija del baterista, confesó que estaba "muy feliz" por ellos.

Ahora ya no hay dudas. Un círculo de velas y rosas rojas en mitad de una playa paradisíaca mientras anochece ha sido el lugar escogido para decirse que irán al altar. Solo le ha hecho falta una palabra a Kourtney en su publicación: "Forever". Es decir, "para siempre".

El post, que en apenas seis horas ya casi ha alcanzado los cuatro millones y medio de likes, no ha dejado indiferente a nadie de la familia de empresarias y modelos: Kim Kardashian ha sido de las primeras que ha puesto dos comentarios, todos ellos de emoticonos (anillos y corazones); Khloé ha sido de las siguientes, también con multitud de emojis de amor; Alabama ha dado su aprobación con "Os quiero, familia"; y el propio Travis ha contestado otro "forever".

No han tardado nada en dar este paso, pues parece que la relación no puede ser más perfecta. Desde que saliera a la luz que se estaban viendo, a finales de 2020, no llega al año antes de que se hayan comprometido. Además de que congenian a la perfección, también los hijos de ambos han aprendido a tener nuevos hermanastros: Travis tuvo dos hijos su exesposa Shanna Moakler, Landon y Alabama, de 17 y 15 años respectivamente; mientras que Kourtney tuvo tres con el modelo Scott Disick, Mason, de 11 años, Penelope, de 8, y Reign, de 6.