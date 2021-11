Economía desestima el recurs del València CF per a prorrogar l'ATE del Mestalla

Contra la decisió, que esgota la via administrativa, el València CF pot ara interposar un recurs contenciós administratiu en el termini dos mesos, -a comptar des de l'endemà al de la notificació-, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La nova resolució d'Economia, a la qual ha tingut accés Europa Press, assenyala que en el moment en què el València CF, com a promotor, va sol·licitar la reorganització de les fases de l'ATE, el 16 d'abril de 2021, "la paralització en l'execució de les actuacions contemplades en la mateixa s'estenia a un termini inferior als dos anys; no obstant açò, la reorganització proposada comporta una pròrroga de cinc anys addicionals, desvirtuant el termini estipulat per a la seua total execució l'ATE i apartant-se dels fonaments que van justificar la seua aprovació".

Sobre aquest tema, cal tindre en compte que l'ATE, en el seu conjunt, estén la seua vigència, fins al 17 d'agost de 2025 i que aquest termini, igual que els terminis de cada fase, "es van fixar en termes de màxims".

EFECTES COVID

Així mateix, la resposta de la Conselleria argumenta que "els efectes econòmics derivats de la covid sobre els clubs de futbol, no poden justificar la inexistència de fonts de finançament externes per a escometre les actuacions de l'ATE, a les quals insistentment al·ludeix el club, ja que amb anterioritat a la pandèmia tampoc disposava, després de cinc anys de vigència de l'ATE".

Quant a la relació a la injecció de finançament procedent del fons CVC Capital Partner, en virtut d'un conveni amb la Lliga de Futbol Professional, apunta que "a data de hui encara ni s'ha quantificat ni s'ha materialitzat tal ingrés". "Per tant, ni tan sols es pot determinar si cobrirà el pressupost necessari per a escometre i finalitzar la construcció de l'estadi".

De fet, l'escrit remès a la Conselleria pel València CF, el passat 31 d'agost, matisa que: "actualment està per tancar els acords finals entra La Lliga i CVC i determinar la dotació econòmica final que de la citada inversió de CVC correspondrà a cada club, així com la part que haurà de destinar-se d'eixa quantitat a la millora d'infraestructures".