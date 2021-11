Nicki Nicole le pone letra a la cabecera de esta temporada de 'La Resistencia'

Un día después de visitar El hormiguero, Nicki Nicole acudió este martes a La Resistencia, donde los espectadores pudieron ver a la argentina mucho más relajada durante la entrevista, ya que era la segunda ocasión que acudía al espacio de Movistar.

Tras presentar su nuevo disco, Parte de mí, la cantante comentó con Broncano su futuro enlace con el rapero Trueno, que estuvo hace poco en el programa: "Estás invitado, pero será en Argentina: ¿Tienes sustituto?", le dijo la invitada. El presentador agradeció la invitación, sin embargo reconoció que dudaba que pudiera ir "por el programa y eso...".

💍 @naikinai19 💍 @TruenoOficiaI



Ojo con los anillos si invitáis a Bezos a la boda. pic.twitter.com/q6YZfbzek3 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 9, 2021

Para concluir la visita de la cantante, Broncano le propuso que pusiera letra a la cabecera de La Resistencia esta temporada: "Este año no tiene y podíamos improvisar que te cantaras algo sobre el vídeo del principio", comentó.

"Si no sale bien no lo ponemos", explicó el conductor del programa, pero Nicole, que ya le conocía de su anterior vista, señaló entre risas: "La otra vez me dijiste lo mismo y luego lo pusisteis".

Al final la argentina accedió y cantó mientras ponían las imágenes que se emiten en el inicio del programa a diario: "Ha estado guapísimo", admitió Broncano tras escuchar a su invitada.