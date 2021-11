València ret homenatge als majors després de la Covid

L'Ajuntament de València va presentar ahir la 38a Setmana de les Persones Majors, que en aquesta edició reivindica «la veu de l'experiència» d'un col·lectiu que «té molt a dir de la realitat que ens envolta». També es va celebrar l'homenatge que va premiar a Creu Roja per repartir 12.000 bosses de menjar durant el confinament i al cantant de Benimàmet Emilio Solo, que va combatre l'aïllament i la soledat per les xarxes socials.

L'alcalde, Joan Ribó, la vicealcaldessa Sandra Gómez i la regidora d'Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, van assistir a l'acte d'inauguració, celebrat en el Saló de Cristall de l'Ajuntament. El primer edil va defensar la necessitat de reivindicar en la Setmana de les Persones Majors «les inquietuds d'un col·lectiu cada vegada més nombrós que té molt a dir de la realitat que ens envolta», i va posar en valor «la veu de l'experiència» perquè, al seu judici, «és molt valuosa per al futur de la ciutat».

«Amb aquesta setmana volem reconéixer la vostra labor social i el suport que en molts casos sou per a les vostres famílies, per això és just que exigim i treballem per unes pensions dignes i que les administracions posem els recursos necessaris per a retornar-vos una part del que ens doneu», va assenyalar l'alcalde, que va concloure amb un esment especial a les 15 persones centenàries que tindran el seu homenatge el pròxim 16 de novembre en el Saló de Cristall.

Per part seua, Bernabé va reivindicar que aquest any i mitjà des de l'inici de la pandèmia «ha de ser de tot menys per a oblidar, sobretot per a les persones majors per a aprendre i millorar».

L'entitat homenatjada enguany ha sigut Creu Roja València, organització que va mobilitzar a més de 900 voluntaris que van repartir 12.000 bosses de menjar (posades a la seua disposició pel Consistori) a persones majors i a altres col·lectius sense recursos. Així mateix, la persona major homenatjada ha sigut el cantant Emilio Solo, que en el confinament, a través de les xarxes socials, va amenitzar «el desassossec i la soledat», va afirmar la regidora.