Melendi, sobre su faceta más difícil: "El trabajo de padre nadie sabe hacerlo"

El cantante Melendi tiene una larga carrera profesional en un mundo tan complicado como el de la música, y una larga carrera en un mundo no menos complicado: el de la paternidad.

El artista, que tiene cuatro retoños, Carlota, Marco, Lola y Abril, ha hablado en una entrevista con Europa Press sobre lo difícil que es esa faceta de ser padre.

A tenor del reciente lanzamiento de su disco Likes y cicatrices, "un disco que invita a bailar, a disfrutar y a no pensar demasiado", el cantante hablaba con la prensa y salía a relucir que ya tiene una hija adolescente, Carlota.

"Me pasó a mí que llega un momento en el que la vida te dice qué haces, quién eres y dónde vas", decía el cantante sobre ese momento vital de desorientación que suele conllevar la juventud.

"El trabajo de padre nadie sabe hacerlo, no sé si soy buen padre y mal padre, el trabajo está hecho ya y al final nosotros aprendemos siempre lo que nos pasa en nuestra piel, me da igual que te digan mil cosas", decía Melendi sobre su labor como educador.

Y aunque intenta dejar que sus hijos cometan sus propios errores y aprendan de ellos, no siempre puede. "Mis hijos tendrán que cometer los errores que tengan que cometer para aprender, eso pasará. No me preocupa en exceso, pero sí veo que hay cosas que no me cuadran, no me preocupo demasiado", confesaba el intérprete.

Melendi, su mujer Julia Nakamatsu y Carlota (izquierda) aparecían recientemente juntos en un vídeo bailando La boca junta, una de las nuevas canciones de Melendi junto a Mau y Ricky.