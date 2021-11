Susana Molina habla por primera vez de su relación actual con su ex, Gonzalo: "Dejémoslo en que no nos llevamos mal"

Ya han pasado dos años desde que Susana Molina y Gonzalo Montoya rompieron su relación, pues La isla de las tentaciones se emitió en enero de 2020, pero se grabó en verano de 2019. La pareja, que llevaba 6 años juntos cuando entraron al programa, era una de las más longevas y, aunque no hubo infidelidades, rompieron de forma pacífica después de que ella le dijera que no estaba enamorada.

El sevillano demostró en La última tentación que aún seguía sufriendo por su ruptura, mientras que ella lleva todo este tiempo sin pronunciarse. Hasta este fin de semana, cuando la influencer ha contestado a una pregunta de un seguidor para pedir que le dejen de hablar mal de su ex.

"Esto es inédito, porque nunca contesto a estas preguntas, pero... No voy a contestar a esta pregunta... Bueno, sí. No me llevo mal, dejémoslo ahí", comenzó respondiendo en sus stories.

"Quiero aprovechar esta pregunta para decir que no me hacéis ningún favor, ni me caéis mejor, de hecho me ponéis en una situación superincómoda, cuando me veis por la calle y me decís algo malo de mi expareja o me mandáis un mensaje insultándole. De hecho, me produce bastante rechazo que hagáis eso", aseguró.

"No sabéis en qué situación estoy yo con esa persona y si os puedo contestar con la misma poca vergüenza con la que vosotros me habláis a mí de él", continuó explicando. "Esto lo hace muy poca gente, pero me he encontrado con algunas personas, sobre todo de noche, que me hacen este tipo de comentarios. Os agradecería que no lo hicierais".