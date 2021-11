Ana María Aldón desmiente a Michu sobre su futuro enlace con José Fernando: "¡¿Qué boda?!"

Esta semana, Michu ha concedido una entrevista a Diez Minutos en la que anuncia que se casará con José Fernando "el verano que viene" en Chipiona, según ella, por una tradición familiar.

Ana María Aldón se ha pronunciado al respecto este domingo en Viva la vida, y ha querido aclarar de manera muy contundente que "la familia no está de acuerdo para nada ni con la exclusiva que ha dado ni con los titulares".

La colaboradora desmiente que sea una tradición hacer ese tipo de celebraciones en la ciudad gaditana. "¿Quién se ha casado en Chipiona? En Chipiona se ha casado Rocío Jurado con Pedro Carrasco, ya no se ha casado nadie más allí", expresa.

Ha reconocido que la familia Ortega Cano-Aldón piensa que la entrevista está llena de frases oportunistas, al abordar temas que son de interés en la actualidad, como Rocío Carrasco.

La propia Michu confesó en la exclusiva que José Ortega Cano era conocedor desde hace mucho de que pronto celebrarían la boda, ya que es "su ilusión desde hace tiempo".

"¡¿Qué boda?! Si la otra persona no se sabe ni cuando saldrá, no hay ni fecha, ni previsión ni nada", le ha desmentido. Además, ha asegurado que están muy dolidos con "las imágenes que hay dentro". "Hay una foto de la niña en el mausoleo de Rocío y eso ha molestado muchísimo, muchísimo", revela.

"Yo creo que hay cosas que debe de hacerlas siendo consecuente, con la niña en este caso, cómo la muestras... Hay cosas que no son necesarias, no lo son", afirma. Considera que Michu debería haber avisado a la familia de que iba a hacer esta publicación, aunque reconoce que entonces no se le hubiera permitido.

Ha aprovechado para desmentir que José Ortega Cano "haya visto esa casa" a la que se irían a vivir cuando el joven salga del psiquiátrico en el que está internado y a la que hace referencia en la revista. "La habrá visto ella, pero no la hemos visto. Nosotros no sabemos nada absolutamente de esa casa", añade.

Concluye diciendo que Ortega Cano "no ha querido ni ver la revista", tan solo vio la primera página y se la dio a su mujer porque no quería ser conocedor de lo que decía.

Ha sido Gloria Camila quien le ha pedido explicaciones a Michu por las palabras que ha pronunciado, en nombre de toda la familia, ya que los demás no han querido entrometerse, según ha confirmado Ana María.