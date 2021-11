No es la primera vez que Laura Matamoros cuenta a sus más de 970.000 seguidores de Instagram los problemas que le han causado las travesuras de su hijo Matías, de 3 años. Pero, aunque las cuente en tono humorístico, lo cierto es que en su momento algunas de ellas suponen un verdadero susto para ella.

La última fue la desaparición momentánea del pequeño antes de llevarlo al colegio. La ganadora de GH VIP 4 salió de su recién estrenada casa con su hijo y se dirigieron al coche para montarse, momento en el que se dio cuenta de que se había olvidado las llaves.

"He visto que no las tenía, hemos tenido que volver a subir y me he puesto a buscar por todos los bolsos... No aparecían, el tiempo seguía pasando y Mati, mientras, haciendo de las suyas", ha explicado la influencer en sus stories de Instagram. "De repente, veo que abre la puerta y se baja".

Al perderle de vista mientras buscaba las llaves, empezó a ponerse nerviosa. "No encuentro a Mati, no encuentro a Mati... Un desastre", ha confesado. Pero entonces, volvió a bajar a la calle y vio que el pequeño -diablillo- se había vuelto a subir al coche y la estaba esperando.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, motivo por el que ha podido contarlo como una anécdota. "Casi infarto esta mañana", ha asegurado. Y es que, sin duda, han debido ser los minutos más largos de su vida.