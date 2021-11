La jutgessa arxiva provisionalment la causa sobre els contractes per a l'organització de la Fórmula 1 a València

Imatge d'un vehicle de Fórmula 1 en el circuit urbà de València (arxiu).

El jutjat considera que de la instrucció practicada no apareix degudament justificada la perpetració del delicte que va motivar l'obertura d'aquesta causa, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El sobreseïment provisional es produeix després que tant la Fiscalia Anticorrupció com les defenses sol·licitaren l'arxivament.

Es tracta de la peça separada en la qual s'investiguen els contractes entre Circuit Motor SL, empresa pública en carregada de l'organització del Gran Premi de Fórmula 1, amb determinats proveïdors.

La investigació per les presumptes irregularitats en la F1 es dividia en tres peces. Després d'arxivar-se aquesta, l'única que queda pendent en la causa de la Fórmula 1 és la relativa a l'assumpció pel Consell de la condició d'avalista de Valmor al juliol de 2011, en la qual s'investiga a l'expresident de la Generalitat Francisco Camps per la compra de l'empresa privada Valmor -organitzadora dels premis- per part del Consell.