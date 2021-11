Mostra València augmenta un 48% el seu pressupost i els premis de la Secció Oficial pugen fins als 65.000€

Mostra de València-Cinema del Mediterrani comptarà per a la seua 37 edició, en 2022, amb un pressupost de 611.001,00 euros, la qual cosa suposa un increment del 48% sobre el pressupost inicial d'aquest exercici. A més, és la major quantitat des que l'Ajuntament de València va recuperar el festival en 2018.

Amb aquest increment pressupostari -aprovataquest dijous pel consell rector de l'Organisme Autònom Municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals- el certamen reforçarà les principals línies d'actuació del festival des de la seua recuperació, basat en la qualitat, contemporaneïtat i pertinència de les pel·lícules seleccionades; en la presència de figures de l'àmbit cinematogràfic mundial per a apropar-les a ciutadania, premsa i professionals del sector; en l'oferta d'activitats complementàries que enriqueixen el programa global, i en la publicació d'obres divulgatives sobre cinema mediterrani.

Per a la seua pròxima edició, la celebració de la qual tindrà lloc entre els dies 20 i 30 d'octubre de 2022, es preveu a més un augment de la dotació dels premis de la Secció Oficial, que pugen fins als 65.000 euros en total.

"Aquest augment pressupostari va encaminat a consolidar la rellevància que el festival està aconseguint com a cita cultural de la ciutat, i que s'ha confirmat amb les fites aconseguides en l'últim any: la inclusió del festival com a sisena dotació cultural de la Comunitat Valenciana en l'Observatori de la Cultura i l'acreditació de la FIAPF (Federació Internacional de Productors Audiovisuals) com a festival especialitzat", apunta, en un comunicat, la presidenta de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, Gloria Tello.

El principal increment dels ingressos es deu a l'augment de la transferència inicial de l'Ajuntament de València, que serà de 580.000, un 46,5% més que en 2021. L'aportació municipal s'equipara així a la rebuda per la Mostra durant l'exercici 2019, amb la qual cosa es recuperarien les xifres prèvies a l'esclat de la pandèmia.

També destaca l'increment previst de les ajudes obtingudes per concurrència d'altres administracions, com per exemple les de l'Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA) i les de l'Institut Valencià de Cultura.