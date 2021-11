Cristina Pedroche y Josie ya están trabajando en el vestido de las Campanadas

Si hay un identificativo de que ha llegado la Navidad, esa es Mariah Carey, quien ya se ha puesto en marcha con su All I Want For Christmas Is You. Sin embargo, en España hay otro elemento más, y ese es el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche.

El rostro de Atresmedia pone cada año el punto y final con su sorprendente traje -o trajes- en las Campanadas de Antena 3, junto a Alberto Chicote. Pero, meses antes, la colaboradora de Zapeando se prepara a conciencia junto a su amigo, el diseñador Josie, artífice de tal espectáculo televisivo.

Falta poco menos de dos meses para despedir el 2021, por lo que no es de extrañar que el estilista y la presentadora ya estén trabajando en ello. Pero este miércoles, la mujer de Dabiz Muñoz lo ha confirmado en su cuenta de Instagram.

Este es el octavo año consecutivo en el que Cristina Pedroche despide el año en televisión, pues comenzó en laSexta en las Campanadas 2014 junto a Frank Blanco. Y siempre lo ha hecho con un provocativo vestido, provocativo ya fuera por las transparencias, el estilo o los comentarios que genera, pues nunca ha dejado a nadie indiferente.

La madrileña genera tanto críticas como alabanzas por su vestimenta, por lo que ya está más que acostumbrada al feedback que recibe en este día. De hecho, según declaró en Zapeando, no mira las redes sociales durante los días siguientes.

Por ello, cada año se enfrenta a un nuevo diseño de Josie con felicidad y alegría, y este año no es diferente. "¡Qué ganas de contaros cosas!", escribió Pedroche en su Instagram. Poco a poco, como siempre, irán dando pistas de lo que se podrá ver, pistas que nunca permiten a nadie adivinar el estilismo que llevará.