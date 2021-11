Javier rechaza a Merche, su cita en 'First Dates' porque "no bebe alcohol y eso no lo llevo bien"

En ocasiones, las profesiones y las aficiones de los comensales chocan entre sí, y lo que parecía una cita ideal y con una alta compatibilidad entre ambos, termina en fracaso absoluto, como les pasó a Merche y Javier este miércoles en First dates.

El barman toledano fue el primero en llegar, y le explicó a Lidia Torrent que "he conocido a muy pocas personas que son como yo. A veces les choca mi personalidad porque soy muy pasional y no a todo el mundo le gusta".

"Me encanta cantar, recitar poesía, escribirla y todo lo que sea trabajar con la voz lo disfruto. Reconozco que soy muy intenso, a veces me paso, pero nunca no llego, eso sí que es cierto", admitió entre risas.

Su cita, Merche, comentó que "siempre le he dado mucha importancia a la personalidad, al físico nunca se la he dado, pero como la mayoría de las veces me han puesto los cuernos, si te los pone un guapo te duelen menos que si lo hace un feo".

Merche: "Si te pone los cuernos un guapo duele menos que si te los pone un feo" 🤨 #FirstDates3N @firstdates_tv pic.twitter.com/Ka7PJf7imm — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 3, 2021

Mientras la influencer esperaba a Javier en la barra, el toledano se acercó por detrás para recitarle una poesía: "Me ha parecido muy suave, sexy y estaba dudando entre si era español o argentino".

Merche y Javier, en ‘First dates’. MEDIASET

Ambos se mostraron encantados por la elección del programa de Cuatro, pero según avanzó la cena y se fueron conociendo un poco más, la velada se fue torciendo. "Me dedico a las redes sociales, soy influencer", explicó Merche.

"Hago muchos directos, hablo mucho delante de la cámara y cuando alguien me dice que deje el móvil le digo que no, porque es mi trabajo", reconoció. Pero el barman contestó que "tener una pareja influencer me ha chocado, la digitalización no la llevo muy bien, me quedé en los noventa".

Otro de los temas en los que no coincidieron fue que uno de los deportes favoritos de Javier era "ir de restaurantes, me encanta". Al escucharle, la madrileña le contestó: "A mí también me gusta, pero hay una cosa que le choca a todo el mundo".

"Soy abstemia de toda la vida, nunca bebo alcohol. A lo mejor una vez al año me tomo una copa, pero no me gusta el sabor, ni la sensación", comentó la influencer dejando sin palabras a Javier.

"Cuando lo ha dicho solo he podido pensar en mi profesión, que soy barman. No le gusta el alcohol, el tema de redes sociales... eso no va conmigo", reconoció el toledano, dando pistas a los espectadores sobre el final de la velada.

Javier, en ‘First dates’. MEDIASET

Merche fue la primera en pronunciarse, y sí que quiso una segunda cita con Javier: "He estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien". Pero el barman no quiso volver a quedar.

"No tendría una segunda cita, pero solo por una cosa. He estado genial con ella, pero que no beba nada de alcohol... Choco mucho en ese tema, soy barman y me gustan muchos planes de probar vinos, probar coctelería, y creo que no le iban a ir mucho".