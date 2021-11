Sharon Corr: "Este disco tiene un mensaje muy claro, 'he renacido'"

La separación de su marido, después de 18 años de matrimonio y dos hijos, fue "la peor tormenta" de su vida, como ella dice. Este disco es casi el retrato de ese tiempo en que la gran artista irlandesa estuvo hundida, hasta que logró volver a la superficie y recuperar su vida.

El tonto y el escorpión, el tema que da nombre al disco, es una canción cruel. No, nunca soy cruel. Tiene rabia, pero no crueldad. Eso es algo que yo no tengo.

En el disco hay rabia, pero también una inmensa ternura. Canciones como Lend me your shoulder (Préstame tu hombro) u Only you. ¿Cómo lo hace? La canción que da título al disco, The fool and the Scorpion, es la última que escribí; todas las demás son anteriores. Yo he atravesado un cambio muy fuerte en mi vida, el más fuerte de todos, para lo bueno y para lo malo. Porque tienes que aprender a sacar cosas buenas de las cosas malas. Cuando escribí Lend me your shoulder aún tenía esperanza de que se pudiese salvar algo de todo lo que me estaba pasando. Luego ya vi que no era posible, que estaba perdido. Pero formaba parte de la historia. No la podía quitar.

Lo pasó mal. Muy mal. Pero lo acepté. Veía todo aquello como si fuese polvo de la luna en el cielo. Polvo hermoso. Como las estrellas. Y las estrellas, en este disco, son mis hijos.

Hay mucha gente que en sus discos hace colecciones de canciones. Piezas que no tienen que ver unas con otras. Usted no. No, yo no hago eso. Yo trato de contar una historia, de hacer un todo con sentido completo. Es como un libro que tiene varios capítulos. Pero es un libro.

También hay mucha gente que escribe las canciones que cree que pueden gustar a su público. Usted tampoco hace eso. Justamente. Yo tampoco hago concesiones. Yo escribo lo que tengo que escribir y espero que al público le guste. No al revés.

"Me gusta buscar el camino más difícil. La vida es un viaje, siempre cambia"

Ha tenido siempre un estilo muy definido, como lo tienen The Corrs. Pero en este disco no es así: es más importante el fondo que el estilo, que la forma. También es verdad. Me gusta buscar el camino más difícil. La vida es un viaje, siempre cambia. Es muy aburrido ir por la senda más fácil, por lo que ya sabemos que funciona y que es perfecto. No, nosotros no somos perfectos. Lo que es normal es lo diferente, no lo acostumbrado.

Cuando Beethoven escribe la sinfonía 'Heroica' está enviando un mensaje muy breve: libertad. Es cierto.

Cuando Tchaikovsky escribe la Patética está diciendo una sola cosa: socorro, ayudadme. ¿Cuál es el mensaje esencial de este disco suyo? El mensaje es 'he renacido'. Todos, a lo largo de la vida, tenemos que pasar risas y lágrimas, momentos dichosos y amargos, amor y dolor. El problema es cuándo pasamos todo eso, cómo lo ordenamos, a qué damos más importancia para construir nuestra vida, si a lo bueno o a lo malo.

¿Y usted? Ah, yo soy optimista. Por eso el mensaje central del disco es ese, 'he renacido'. ¿Sabe? Ser fuerte es fácil, quien es fuerte no tiene demasiados problemas. Pero para ser vulnerable, para saber que eres vulnerable, hay que ser muy valiente. No es fácil quitarse la máscara que nos defiende de otras personas. Es un acto de valentía.

Entonces, ¿cómo hay que escuchar este disco? Cuando yo leo un libro, por ejemplo, me meto dentro de la historia, formo parte de ella, me convierto en uno de los personajes… aunque no intervenga. Yo querría que quien escuche este disco haga lo mismo: que se meta dentro de mí, que sienta lo que yo he sentido. Eso es lo que he intentado.

"Este es un viaje hacia el interior. Un viaje personal muy doloroso. Pero he aprendido mucho. Lo he superado"

Este disco es muy diferente al anterior, The Same Sun. Cierto. El anterior estaba lleno de luz, de fuerza, de compromiso, de ganas de ayudar. Este es un viaje hacia el interior. Un viaje personal muy doloroso. Pero he aprendido mucho. Lo he superado. El público tendrá que hacer un esfuerzo para entender ese cambio. Espero que lo hagan, aunque sé que no se lo esperan.

Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Conmigo? Pues que voy a disfrutar mi vida. Ya lo estoy haciendo. Estoy muy contenta. Estoy disfrutando de ser soltera, o si prefieres divorciada; lo estoy pasando muy bien con mis amigos y mis amigas. Ya no tengo que dar cuenta a nadie de si voy a salir o no. ¡Y ya no tengo que ver el fútbol en la tele! Soy muy feliz.

¿Tiene algo que decir sobre la relación entre su exmarido y la hermana de la reina, Telma Ortiz? No. Nada. Eso ya no es mi vida.