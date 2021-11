La EMT destinará en 2022 la mayoría de su presupuesto en la plantilla y renovar buses, pero solo un 2,5% irá a BiciMad

El presupuesto de la EMT en 2022 alcanzará los 744 millones de euros, un 9,5 % más que en 2021. De esta cifra 538,8 millones de euros son para el personal de la empresa municipal de transportes; 108,5 millones se destinarán a la compra de 285 nuevos autobuses y alrededor de 19 millones de euros serán para la adquisición de bicicletas, estaciones y para acometer la renovación tecnológica de BiciMAD, lo que supone una inversión de 2,5% en el servicio municipal de bicicletas

Otra de las inversiones reseñables de los nuevos presupuestos que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid este miércoles es la transformación de La Elipa y la creación del nuevo centro de operaciones de Las Tablas. Se trata de un programa de inversión plurianual hasta 2025 que supone un total de 250 millones de euros para ambos centros, 100 destinados a La Elipa y otros 150 para el nuevo centro de Las Tablas. Asimismo, la realización de trabajos de adecuación en centros de operaciones contará con un presupuesto de 18,7 millones de euros; la adecuación en aparcamientos, con 11,3 y se actualizarán equipos y aplicaciones informáticas por valor de más de 6 millones de euros.

Por último, más de 653 millones de euros se destinan al gasto corriente, es decir, gasto de personal, consumos, suministros y servicios. Si la partida de personal, supondrá el próximo año un total de 538,8 millones de euros, la de consumos alcanzará los 47,7 millones de euros y los gastos por suministros y servicios supondrán más de 66,8 millones de euros.

"No podemos avalar con nuestro voto estos presupuestos porque son unas cuentas que certifican que vamos de nuevo hacia una EMT ruinosa por culpa de una mala gestión y dejadez", ha criticado la portavoz del grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. "Todo parece indicar que nos acercamos a un escenario en el que la EMT vuelve a convertirse en una empresa con pérdidas".

Y es que para la portavoz del grupo más cuantitativo de la oposición de cara a 2022 no se contempla un aumento significativo de la plantilla ni de los medios materiales con los que cuentan a pesar de que se afirma que se van a comprar muchas bicicletas más. "Las cosas hay que hacerlas bien. No vale con ampliar si luego el servicio no funciona, poner estaciones en un mapa no sirve para nada si se hace sin ton ni son".

En este sentido, la concejala Esther Gómez ha calculado que desde abril de 2021 hasta ahora hay un 33,2% menos de bicicletas disponibles para los usuarios y que además de haber menos muchas están estropeadas.