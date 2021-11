València tindrà el 7 de desembre i els dies 16, 17 i 18 de març com a festius escolars

La regidora d'Educació de València i presidenta del Consell Escolar Municipal, Maite Ibáñez, ha comunicat als representants de l'organisme que la Direcció General de Centres Docents ha autoritzat el 18 de març com a dia no lectiu i, per tant, seran festius escolars el 7 de desembre de 2021 i el 16, 17 i 18 de març de 2022.

D'aquesta manera, es confirma oficialment que l'alumnat de València tindrà tres festius en Falles a més del pont de la Constitució. A més, atés que només es poden concedir tres dies festius locals, el curs finalitzarà un dia més tard, considerant per tant el 22 de juny com a dia lectiu, tal com va proposar el Consell Escolar Municipal de València, recorda el consistori en un comunicat.

Això és possible perquè la Conselleria d'Educació ha acceptat la sol·licitud. Segons va explicar a la fi del mes passat, el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, al principi es va dissenyar un calendari lectiu que contemplava acabar el curs el 17 de juny -divendres- en Secundària i el 21 -dimarts- en Infantil i Primària perquè els estudiants més majors tingueren temps de preparar-se eixes recuperacions.

No obstant això, quan pròximament es publique el reial decret del Ministeri d'Educació, la Conselleria d'Educació té previst llevar eixes proves extraordinàries, una modificació que ha fet possible repensar la petició realitzada des del Consell Escolar de València.

D'aquesta manera, l'activitat acadèmica a València acabarà el dilluns 20 de juny de 2022 en Secundària i el dimecres 22 en Infantil i Primària, ha agregat el secretari autonòmic.