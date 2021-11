El Parlament valida por unanimidad abonar este mes toda la paga extra de 2014 a los empleados públicos

El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley 23/2021 del Govern para hacer efectivo el abono del 100% de la paga extra de 2014 a los servidores públicos en la nómina de noviembre, algo que han apoyado todos los grupos parlamentarios por unanimidad.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha recordado que esta medida tendrá un coste de 533 millones de euros e implica avanzar el cumplimiento del acuerdo para abonar esta paga: estaba previsto pagar el 55% en 2021 y el 45% restante en 2022, pero el Govern ha optado por hacer un "esfuerzo presupuestario" y abonarla íntegramente este año.

Así, este decreto modifica el 18/2021, que preveía este pago del 55%, y lo amplía al 100%: "El Govern cumple los acuerdos en los plazos pactados y, en este caso, los avanzamos", ha proclamado Vilagrà ante el pleno.

Apoyo críticos

El socialista Cristòfol Gimeno ha celebrado la decisión del Govern pero ha criticado que se ha demorado demasiado: "Más vale tarde que nunca, pero creemos que no deberían haber tardado tanto", y ha avisado de que su grupo parlamentario velará por el cumplimiento de los compromisos del Govern con los trabajadores públicos.

Andrés Bello (Vox) ha apoyado el pago, pero ha reprochado al Govern haberlo promovido mediante un decreto ley, porque cree que abusa de este procedimiento legislativo a su capricho, y ha dicho que la decisión es fruto de la incompetencia o bien de la tiranía, "en la que el pago no sería consecuencias de un derecho de los ciudadanos, sino de una gracia del poder político, del tirano".

Desde la CUP, Dolors Sabater ha lamentado que se optara por dejar de pagar la paga extra a empleados públicos en lugar de tomar otras medidas, como controlar el fraude fiscal o impulsar una fiscalidad progresiva: "La solución no es ahorrar en retribuciones laborales; la solución es un cambio de sistema. Recordémoslo, para no volver a caer nunca más en un disparate como este".

El diputado de los comuns Joan Carles Gallego también ha recriminado al Govern entonces presidido por Artur Mas que optara por recortar este pago cuando había reducido el impuesto de sucesiones, y ha advertido de que "no sólo se recortó la paga, sino que se recortaron más derechos, y hay que retornarlos ya".

Joan García (Cs) ha subrayado que su voto ha sido favorable pero crítico, y ha cargado contra la gestión de Mas: "El Govern de los mejores al final fue el de los mejores recortes y las mejores extracciones de derechos sociales y económicos de los trabajadores públicos", ha dicho en referencia a que Mas prometió articular este 'Govern de los mejores'.

La diputada del PP Eva Parera, que ha tachado de surrealista abordar la devolución de la paga extra de 2014 en 2021, ha señalado que en 2012 se recortaron otros derechos a los trabajadores de la Generalitat, y ha preguntado al Govern si prevé o no "devolver estos derechos".

Junts y ERC

Glòria Freixa (Junts) ha recordado que estas decisiones se tomaron en un contexto de crisis mundial y que también se produjeron recortes desde el Gobierno central -entonces liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)-, algunos a demanda de la UE porque "España estaba en quiebra", y ha pedido colaboración para reclamar al Estado que Cataluña disponga de más recursos.

El republicano Jordi Albert, que ha abierto su intervención criticando que diputados de Junts hayan abandonado el hemiciclo al empezar su turno, ha cargado contra Vox y sus referencias a la tiranía: "Nos parece que no sólo no tocan, sino que, viniendo del grupo de las que vienen, son un auténtico oxímoron. Los tiranos acusando de tiranía, me parece auténticamente vergonzoso".