Adara Molinero recuerda, en 'Secret Story', el peor momento de su vida: "Creí que me quedaría atrapada en Mallorca"

Telecinco emitió este martes 2 de noviembre una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. La gala, presentada por Carlos Sobera, estuvo repleta de momentos protagonizados por Adara Molinero.

La participante vivió su momento más romántico en el programa cuando acudió a verla su exnovio, Rodri Fuertes. El joven se encontró con Molinero y le dejó claro, de una vez, que quería volver con ella. "Lo quiero todo contigo, que lo intentemos todo a tope", declaró, emocionando a la concursante.

Justo después, la joven se enfrentó a su línea secreta de la vida. Aunque se trató de una especial, pues no narró su biografía entera, sino los hechos más importantes desde su participación en GH Vip 7. Justo al salir del programa, Molinero se enfrentó al peor momento de su vida, según dijo.

"Solo quería disfrutar y ser feliz, me enamoré en cierta manera de Gianmarco Onestini y se rompió la familia que yo tenía. Las conversaciones con Hugo Sierra de después sobre lo que teníamos en común se conviertieron en los momentos más duros de toda mi vida", comenzó a narrar, entre lágrimas.

Adara ha hablado en la Línea secreta de su vida de cómo fue su relación con Gianmarco y de la presión pública que sintió al comenzar con él #SecretCuentaAtrás8 pic.twitter.com/L6MaSCoO6n — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 3, 2021

En una clara alusión al hijo que la expareja tiene en común, Martín, la concursante de Secret Story explicó: "Pasé muchísimo miedo por la situación. Pensé que me quedaría atrapada en Mallorca hasta que mi hijo fuera mayor de edad", dijo sobre el lugar en el que sigue viviendo su ex, ahora junto a Ivana Icardi.

Después, la joven habló del papel de su padre durante este proceso, con el que había terminado por perder la relación, aunque gracias al programa ambos hayan dado un paso hacia la reconciliación. "Mi padre me dijo ciertas cosas que... yo hubiera preferido que no hubiera pensado en lo que él vivió, sino en lo que yo estaba viviendo, que era distinto, pero quiero que estemos bien y que a partir de ahora él esté a mi lado", concluyó el tema.

También contó Molinero que se sintió sobrepasada ante la presión de la gente, que esperaba que se centrara en su historia de amor con el italiano cuando ella quería enfocar su vida en su hijo. Para la joven, la relación con Onestini se terminó cuando él se dio cuenta de que la situación le venía grande y decidió volver a Italia durante la pandemia con el pretexto de los supuestos mensajes de la joven a Rodri Fuertes.

"Rodri se quedó cuando yo estaba desesperada, destrozada y no sabía qué hacer. Fue todo muy doloroso y explotó todo con Gianmarco y Rodri, no sabía cómo explicar nada. Ojalá hubiera empezado con Rodri de una manera bonita, pero no fue así", lamentó.