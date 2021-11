Sagunt commemora el centenari del cronista i poeta Santiago Bru i Vidal

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la regidora delegada de Cultura, Asun Moll; i l'edil delegat d'Educació, José Manuel Tarazona, han presentat aquest dimarts les activitats previstes pel centenari de Bru i Vidal, en companyia del fill major del poeta i cronista, el nom del qual és també Santiago Bru, així com de representants de les àrees i entitats participants.

Des de Cultura s'ha programat un acte d'homenatge a l'escriptor dijous que ve, 11 de novembre, coincidint amb l'aniversari de la seua defunció, on es recordarà la seua imatge i se celebrarà una lectura de poemes seus. També hi haurà un cicle de xarrades en el qual el vicepresident de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Josep Palomero, analitzarà l'obra literària de l'il·lustre saguntino; Carmen Aranegui farà el propi amb la seua figura històrica; i Olga Gargallo aproximarà a la joventut la vida del cronista.

El departament d'Educació ha preparat unitats didàctiques en col·legis i instituts per als cicles d'Educació Infantil, Primària i Secundària que es repartiran durant el mes de desembre als diferents centres educatius del municipi segons el nivell educatiu, de manera que cada unitat abordarà un aspecte sobre la biografia, el poemari i l'obra de Bru i Vidal.

En Infantil la unitat serà 'Ditets i Gomets'; per a primer i segon cicle de Primària, 'Llapis i Colors'; en el tercer cicle de Primària i el primer de Secundària, 'Bolígrafs i Retoladors'; mentre que per al segon cicle de Secundària i Batxillerat serà 'Ploma estilogràfica'.

RUTA MUSICAL

El Conservatori farà a la fi de març de 2022 la Ruta musical Bru i Vidal amb un recorregut pels enclavaments més significatius de la ciutat lligats a la vida de l'escriptor i en la qual es llegiran els seus poemes acompanyats de l'actuació i interpretació d'obres per part d'agrupacions musicals del Conservatori de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt.

L'edil d'Educació, José Manuel Tarazona, ha explicat que "la participació en el projecte, tant per les escoles i instituts com per part del conservatori té com a objectiu fonamental que els xiquets i xiquetes i joves del municipi adquirisquen un aprenentatge significatiu de manera activa i pràctica sobre la figura i obra de Santiago Bru i Vidal".

Per part de l'Agència de Promoció del Valencià de la Generalitat, Aviva, i del Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt es convocarà el Premi d'Auca Jaume Bru i Vidal (1921-2000) al millor projecte que il·lustre la vida i obra de l'historiador i escriptor saguntino, destinat a l'alumnat de tercer cicle de Primària fins a Batxillerat i cicles formatius de la ciutat, les bases de la qual es coneixeran de forma pública pròximament. Així mateix, se celebrarà el 25º Aniversari dels Premis Literaris Bru i Vidal.

Des del departament de Turisme, conjuntament amb el Pla d'Arts Escèniques de Turisme Comunitat Valenciana, s'oferiran els dies 6, 13, 20 i 27 a les 18.00 hores rutes teatralitzades sobre Bru i Vidal en les quals es donarà a conéixer la ciutat a través de la figura d'aquest historiador i poeta.

Totes elles partiran des de l'Oficina de Turisme de la plaça del Cronista Chabret i serà necessària reserva prèvia a través dels telèfons 96 265 58 59, 96 269 04 02 i 637 80 12 66. També es pot trobar més informació en la pàgina web de la delegació de Turisme: