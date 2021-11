Pelayo Díaz, Alaska, Bibiana Fernández y otros famosos recuerdan a David Delfín en el que habría sido su 51 cumpleaños

David Delfín falleció en 2017 víctima de un cáncer cerebral, y tras de sí dejó un amplio grupo de amigos y familiares desconsolados que, a día de hoy, siguen recordándolo. Así se ha podido comprobar este martes, cuando el diseñador habría cumplido 51 años.

Las redes sociales de algunas celebridades se han llenado de mensajes de cariño hacia el modisto, quien es el protagonista de las últimas publicaciones de amigas y compañeras en la industria de la moda, como Bibiana Fernández.

"Feliz cumpleaños, amor mío. Aunque no te escriba, no sabes lo que te pienso, lo que te nombro, lo que te cuento por si alguien no sabe lo feliz que me hace haber formado parte de tu vida y viceversa. Hoy me voy a tomar una copa por ti", ha expresado la modelo.

El post, que recoge más de 15.000 'me gusta', cuenta con comentarios de otros nombres conocidos. Entre ellos, Máximo Huerta: "Fíjate, qué cosas. Creo que lo digo nombrando casi cada día. Últimamente más". También han comentado Belinda Washington, Goya Toledo, Madame de Rosa, Esther Arroyo y José Mercé.

Por su parte, Pelayo Díaz, quien fuera la pareja y un buen amigo del diseñador, ha publicado una instantánea del rincón de su casa con el que le rinde homenaje. "Todos los días pero hoy un poquito más. Te pienso y te celebro David. Celebro el día de tu cumpleaños porque ese día mi destino cambió", ha avanzado.

"Celebro haberte conocido y haber tenido el lujo de observarte, vivirte y disfrutarte de cerca. De aprender, de crecer, de amar. Hoy te honro con este pequeño altar con sólo algunas de las cosas que te gustaban", ha apuntado el estilista, que ha añadido: "Sigues en cada intento, en cada peldaño, en cada reflejo, en cada diastema, en cada decoloración".

Alaska tampoco se ha olvidado de felicitar a Delfín. Lo ha hecho con un recuerdo en México: "Esa noche estábamos celebrando a la vez el 25 aniversario de Fangoria y tu cumpleaños. Hoy festejamos tu recuerdo, tu llegada a este mundo un 2 de noviembre para hacerlo un lugar infinitamente más bonito y divertido".