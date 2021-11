Leticia Sabater ha vuelto a pasar por quirófano y ahora se ha atrevido a hacerse una intervención de seis horas en la que le han hecho diferentes cambios estéticos, todo valorado por 40.000 euros -aunque ella misma aclaró que le costó 25.000 euros-.

Tal es la expectativa que generan las cirugías de la intérprete de La Salchipapa que acudió este fin de semana a Sábado Deluxe para mostrar su nuevo aspecto tras realizarse esta operación.

La cantante de 55 años se ha sometido a un lifting en el cuello y el tercio medio y tercio inferior del rostro, y le han rellenado parte de la cara con grasa de su propio cuerpo, tal y como ella declaró; y un aumento de pecho y una mastopexia para mantenerlo firme, lo cual le hará tener una 90 grande, "como Jennifer Lopez y Scarlett Johansson", aseguró ella.

La última silla del Deluxe es la mejor. Cero dudas #letimomia #SabadoDeluxe pic.twitter.com/qSW02c4b1j — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 31, 2021

"Esta ya será la última operación gorda que me haga", confesó a Sábado Deluxe. "Yo creo que ya tengo una edad que no me quiero arriesgar". Y es que Leticia Sabater se ha intervenido el ojo, se ha regenerado el himen o se ha hecho una marcación abdominal, entre otras cirugías. De hecho, ella misma aseguró que lo único que no se ha operado nunca son los pies y la nariz.

"Ojalá me quiten 15 años de encima [...] Me voy a quedar como cuando tenía 30 años", comentó. "El corte de piel que me han hecho que me lo guarden porque a lo mejor alguno de vosotros quiere un bolso de piel auténtica", bromeó sobre su lifting.

Leticia Sabater en 'Sábado Deluxe'. MEDIASET

Al llegar al plató de Sábado Deluxe, la cantante entró vestida de momia, toda llena de vendas, y empezó a quitárselas para mostrar el resultado un mes después de su operación.

Leticia Sabater cantando su “Salchipapa” llena de vendas. El surrealismo de esta mujer JAJAJAJA #letimomia #SabadoDeluxe pic.twitter.com/69iVYcIhAL — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 31, 2021

Pero una vez se quitó las vendas, enseñó su nuevo aspecto y contó cómo fue la operación y la recuperación, se atrevió a interpretar su gran éxito, La Salchipapa, en directo junto a los colaboradores del programa.