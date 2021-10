Bertín Osborne y Emma García tienen un rifirrafe en 'Viva la vida': "No vengas quejándote al programa"

Este domingo, Viva la vida ha traído como invitado especial a Bertín Osborne para celebrar que cumple 40 años en el mundo de la música sacando un nuevo disco.

Debido a que este domingo por la noche es Halloween, todos los colaboradores del programa se han disfrazado para la ocasión, vestidos de calaveras, brujas, zombies, personas poseídas...

Este recibimiento con todos tan bien caracterizados ha provocado que el cantante bromeara con que no era capaz de "reconocer a ninguno" de los que estaban allí presentes.

Emma García animaba al cantante a que también hiciera lo propio y se disfrazara de algún personaje terrorífico. Sin embargo, Bertín se mostró reacio a hacerlo con una contundente respuesta.

"No me jodas, que esto es una americanada que la hemos adoptado hace 10 años y a mí me parece una fantasmada de pelotas", opinó el artista, dejando atónita a la presentadora.

"Ni pelotas ni leches, no vengas quejándote al programa", le reprochó. Poco después volvió a sacarle el tema haciéndole referencia a que tenían "una capa" de sobra para él.

Pese a la insistencia de la presentadora, el cantante continuó rechazándolo. "Sí, sí una mierda, no me pienso poner nada de eso", respondió. "Te la voy a poner. Si no quiere capa, le ponemos la capa", concluyó Emma, dirigiéndose a los demás compañeros que la acompañaban en plató.