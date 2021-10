Emma García arremete contra Kiko Hernández por su "cruel" comentario sobre Terelu Campos

Kiko Hernández se mostró muy contundente tras su vuelta a la televisión opinando sobre Terelu Campos y la guerra abierta que mantiene con su hermana Carmen Borrego.

El fallecimiento de una amiga en común de ambos y dueña del Bingo Las Vegas, al que suelen ir destacados personajes de Telecinco, ha provocado que se amplíe el conflicto entre ellos con un comentario muy crítico hacia Terelu.

"No sé qué pintaba Terelu en el funeral porque Begoña no la podía ni ver, no la soportaba, su familia ni la conoce", declaró, asegurando que, incluso, asistía al bingo previo pago, lo que la presentadora desmintió rápidamente.

La colaboradora no quiso pronunciarse sobre estas declaraciones este sábado en Viva la vida, aunque mostró su profunda indignación mediante gestos. Sin embargo, Emma García sí que quiso hacerlo para defenderla.

"Me da mucha rabia que no contestes porque tienes toda la razón. Es un tema muy triste y no se debería jugar con eso. Y Terelu, teniendo toda la razón, se calla", declaró.

"Me parece tan cruel que se digan esas cosas", continuó expresando, acercándose hacia su compañera de plató para mostrarle un gesto de cariño mientras esta ocultaba sus lágrimas.

Tan solo quiso expresar su agradecimiento a algunos colaboradores que le mostraron su apoyo frente a estas declaraciones. "Quiero dar las gracias a Carlota, Belén, Gema y a otros muchos compañeros", concluyó.

Desde que el colaborador acercara posturas con la hija pequeña de María Teresa Campos en La última cena, se ha mostrado muy cercano con ella, mostrándole su apoyo siempre en este asunto y dejando las críticas a un lado. La marcha de Carmen Borrego también ha provocado que exista cierta tensión entre Viva la vida y Sálvame.