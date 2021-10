El verdadero origen del nombre de Mercadona, contado por Juan Roig

Mercadona se ha convertido en una de las cadenas de supermercado más importantes de España. Su aportación a la economía nacional es tal que representa el 2,22% del PIB y el 3,89% del empleo, según el informe Impacto económico de Mercadona 2020 elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

A esto se suma la buena prensa de la que goza, siendo la segunda empresa con mejor reputación en España, solo por detrás de Inditex, según el último índice reputacional Merco, publicado el pasado mes de septiembre. Sin embargo, más allá del éxito que la cadena valenciana tiene entre los consumidores, todavía muchos se preguntan cuál es el origen del nombre de este supermercado.

La respuesta la dio el presidente de la compañía, Juan Roig, en 2017. Fue en el congreso que la Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc) celebró ese año en Valencia cuando Roig desveló el misterio en torno al nombre de Mercadona, recoge el diario ABC.

Tal y como indicó el presidente de la cadena valenciana, su nombre se remonta al año 1981, cuando Francisco Roig, uno de los hermanos de Juan Roig, se inspiró en el nombre de una marca de pasta italiana, Mercadonna, a la que modificó ligeramente la denominación, para dar nombre a la cadena de supermercados.

No obstante, la compañía había nacido años atrás, en 1977, cuando Francisco Roig Ballester y Trinidad Alfonso Mocholí transformaron el negocio familiar de Cárnicas Roig en ultramarinos.

Posteriormente, en 1981, nació Mercadona, que comenzó con ocho tiendas en la ciudad de Valencia.

Quince años más tarde, en 1996, se crearon las famosas marcas blancas presentes en los lineales de todos sus establecimientos: Hacendado, Bosque Verde, Deliplus y Compy.

Los bulos en torno al origen del nombre de Mercadona no han cesado pese a las explicaciones dadas por su presidente hace años. Buena prueba de ello es una pregunta que un cliente realizó meses atrás a la cuenta oficial de Twitter del supermercado valenciano: "Hola Mercadona, ¿podría explicarme el origen del nombre? Es que he leído que viene de mercado y dona (mujer), que viene de una pasta italiana mercadonna, y que es simplemente una forma de decir mercado, pero no sé cuál es real", se sinceró un usuario de la red social.

¡Hola! Te informamos que el origen del nombre de Mercadona surge de Francisco Roig, hermano de nuestro Presidente, cuando vieron en Italia el nombre en unas pastas italianas y decidieron quitarle una "n". Gracias y un saludo. — Mercadona (@Mercadona) June 5, 2021

Lejos de ignorar su duda, el community manager de la cadena se la resolvió. "Te informamos que el origen del nombre de Mercadona surge de Francisco Roig, hermano de nuestro presidente, cuando vieron en Italia el nombre en unas pastas italianas y decidieron quitarle una 'n'", indicaron en un tuit.