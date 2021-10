Aunque se habló de un acercamiento, parece que la relación entre Rocío Carrasco y Gloria Camila está más fría que nunca, pues la hija de Ortega Cano ha ganado una demanda contra su hermana, La Fábrica de la Tele y Mediaset por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre, refiriéndose a los escritos que la ex de Antonio David va a aportar en la segunda parte de la docuserie.

La actriz pidió en su demanda que exhibieran y aportaran al juzgado todos los documentos privados, titularidad de Rocío Jurado, y así lo ha hecho este viernes Rocío Carrasco.

La colaboradora de Sálvame ha acudido a entregar la documentación solicitada, los que se han llamado 'diarios' de Rocío Jurado, mientras que de la otra parte solo ha estado presente Enrique Trebolle, el abogado de Gloria Camila.

#VIDEO | Rocío Carrasco, tras su visita a los juzgados por la demanda de Gloria Camila: “Me he visto obligada a aportar el único documento que no habría entregado nunca. En la vida” pic.twitter.com/rCW8Fm29lF — CHANCE (@CHANCE_es) October 29, 2021

La madre de Rocío Flores se ha parado con la prensa y ha asegurado que la vista "ha ido muy bien", pero se ha mostrado disgustada por haber tenido que entregar esos papeles: "Al final me he visto obligada a tener que aportar un documento, el único que me hubiese gustado no aportar nunca en la vida".

"Me ha sorprendido no ver aquí a Ortega Cano", ha añadido después. "Había mucha insistencia para que se aportaran documentos, pero ahora resulta que en la vista hay mucha insistencia en que el documento que se ha aportado sea quitado del procedimiento. Lo que pasa es que no se ha quitado".