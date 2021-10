Una lectura dramatitzada homenatjarà en La Nau a Clara Campoamor en el 90 aniversari del sufragi femení

L'acte comptarà amb la presència de la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, entre altres personalitats, informa la institució acadèmica.

La lectura, promoguda per Margarita Borja, autora del text, produït pel grup de teatre Passió per Sagunt i dirigit per l'escriptora i actriu Amparo Vayá, se celebrarà en el Paranimf. Margarita Borja és l'autora i directora de la síntesi textual dels Diaris de Sessions en el Congrés dels Diputats l'any 2007, motivada per la diputada Carmen Alborch.

L'activitat -que ha esgotat les entrades- recrea els apassionats discursos arreplegats en les sessions constitucionals del vot femení; una ocasió única per a donar a conéixer, a través del teatre, "una figura indispensable de la història del feminisme", subratllen des de la Universitat.

Les sessions del Debat del Sufragi Femení durant la II República en 1931 són una "vibrant" successió d'intervencions sobre un camp de joc polític tensionat, davant l'expectativa del canvi de paradigma social i cultural que s'aveïnava. L'autora de l'obra afirma que "si el genèric dona aconsegueix presència, veu i legalitat com a subjecte polític emancipat, els privilegis de tutela masculina que han constret secularment a les dones es transformaran en un castell de naips". D'aquesta forma, amb "una lluminosa i coherent" oratòria, Clara Campoamor va aconseguir l'èxit, que més tard es transformarà en un llarg exili.

PASSIÓ PER SAGUNT

Passió per Sagunt és una associació cultural que compta amb 13 anys de recopilació de fets històrics rellevants per a la Ciutat de Sagunt representats a través del Teatre. La seua trajectòria, que va començar l'any 2009 amb 'La Destrucción de Sagunt', ha continuat amb altres homenatges a la història com 'Vencer o Morir', de Panxo Barrera, o 'La ciutat factoría', d'Albert Forment i dirigida per Amparo Vayá.

A més, Passió per Sagunt compleix 16 anys amb la representació de 'Passió en viu', un acte inclòs en la programació de la Setmana Santa Saguntina que coincideix amb l'origen de l'Associació.