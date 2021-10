El pasado oscuro de Ed Sheeran antes de ser padre: alcohol, desenfreno y soledad

La vida de Ed Sheeran dio un giro cuando se convirtió en padre. El éxito provocó que poco a poco cayera en los excesos y en la soledad, pero logró salir del hoyo. El propio cantante lo ha confirmado en su última entrevista con The Sun.

El artista, de 30 años, publicará su nuevo disco, Equals, el próximo 29 de octubre. Sin embargo, algunas de sus canciones ya están disponibles, como Bad Habits, tema que recoge la travesía de su autor por la mala vida.

Según ha contado en la conversación con el medio británico, durante un tiempo vivió situaciones "peligrosas" por sus malos hábitos, aunque el nacimiento de Lyra, su hija, le hizo parar. Después vivió un año sabático y, más tarde, volvió a los excesos. Fue tras contagiarse de la Covid-19 cuando paró definitivamente.

Fiestas, alcohol y atracones

"Desde que me convertí en padre, me he vuelto bastante limpio. Pero creo que tomarme un tiempo libre y no estar de gira fue lo peor para mi salud porque bebía todos los días", reconoce el intérprete, que mientras en sus giras consumía alcohol más de lo recomendable, en sus ratos libres se daba atracones.

Ed Sheeran achaca su conducta abusiva, marcada también por sus largas noches de juerga, a la soledad: "Realmente creo que lo que pasa es que te sientes solo, y tienes cosas que hacer en medio de esa soledad para intentar sentirte involucrado en algo".

"Es muy solitario ser un artista en solitario, incluso uno exitoso, porque sales del escenario y de repente eres solo tú. No quiero que nadie sienta lástima por mí, no se trata de eso, y en las grandes ciudades tengo compañeros y las cosas van bien", añade.

"Pero es cuando estás de gira, en algún lugar nuevo, y tengo un equipo de gira que tiene más de 50 años, está casado, tiene hijos, no quiere salir de discoteca hasta las 2 de la madrugada, y he cometido muchos errores. Literalmente estaba saliendo por mi cuenta, sin conocer a nadie, entrando en un bar y viendo a dónde me llevaba la noche", admite.

El cantante se ha sentido apoyado por otros artistas que han estado en una situación similar, como Robbie Williams: "He tenido largas conversaciones con él al respecto y se ha mostrado muy cariñoso conmigo". "Terminé en situaciones que eran bastante peligrosas, y ahora creo que hay tantas veces en las que me podrían haber pasado cosas... Estoy muy agradecido de que no hayan pasado".

La conexión del disco con su vida

Ed Sheeran considera que este álbum "es un poco como un álbum de crisis de un cuarto de vida": "Pasé mis 20 años viajando sin responsabilidades, tocando en espectáculos y divirtiéndome, y luego, de repente, las cosas cambiaron. Me casé, me convertí en padre y cumplí 30, y recuerdo ese momento y de repente sentí, 'ya no puedo hacer esas cosas".

Ahora recuerda con cariño el embarazo de su pareja y el nacimiento de su pequeña: "Creo que me sentí como un adulto por primera vez en ese período de seis meses entre el nacimiento de Lyra y la muerte de Michael. Fue entonces cuando pasé de ser una estrella del pop de más de 20 años a convertirme en padre y esposos".