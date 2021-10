Ayuso diseña las cuentas más altas de la historia para "una recuperación sólida"

Isabel Díaz Ayuso aprobó este miércoles su primer proyecto de presupuestos autonómicos como presidenta de la Comunidad de Madrid. Las Cuentas que se ha diseñado el Ejecutivo son las más elevadas de su historia: el gasto crece en 2.961 millones de euros desde los 20.072 millones que incluían las del ejercicio de 2019, que son las que se han prorrogado los dos últimos años, hasta los 23.033 millones. “El empleo, lejos de ser algo que va a salir perjudicado, va a ser nuestro puntal, lo más importante”, afirmó Díaz Ayuso sobre su primer marco presupuestario, que definió como “austero”.

El aumento del gasto para el año que viene con respecto a los presupuestos que están hoy en vigor es del 14,8%. Este repunte tiene mucho que ver con los fondos europeos que han empezado a llegar a España para apuntalar la recuperación tras la pandemia. De acuerdo con los datos que facilitó el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la presentación de las cuentas desde Sol, se prevé que solo este año lleguen desde Bruselas casi 1.100 millones.

La huella de la Covid-19 en el proyecto no solo se nota en este aspecto: la emergencia sanitaria también ha elevado los fondos que se destinan a las carteras de Sanidad y Educación, las más sociales, que conjuntamente crecen alrededor de 1.500 millones. El departamento que dirige Enrique Ossorio es el que más crece en términos absolutos, casi 807 millones, porque el próximo curso escolar se comenzará a aplicar la reducción de ratios en las aulas. Este proyecto conlleva contratación de más profesores, reforma de centros y construcción de otros nuevos, entre otras acciones, de ahí el refuerzo presupuestario.

Por su parte, el presupuesto de Sanidad crece un 8,6% -rozando ya los 9.000 millones anuales- con el objetivo de modernizar el sistema, especialmente de la Atención Primaria con el plan de actuación a dos años que se presentó hace unas semanas, para salir de la difícil coyuntura provocada por la pandemia.

El gasto social representa el 88% de toda la cuesta de gastos. Casi nueve de cada diez euros irán a parar a las mencionadas carteras y también a políticas sociales, vivienda, fomento del empleo y subvención al viajero del transporte público, pero tampoco se descuidan las inversiones en infraestructuras y modernización de servicios. Se contemplan ampliaciones de metro, mejora de carreteras, actualización de la administración de justicia... En unas Cuentas en las que prácticamente todas las partidas crecen destaca el recorte a las transferencias de Radio Televisión Madrid, que se acometen en virtud del acuerdo alcanzado con Vox para reducir el gasto, que pasa de los 74,7 millones de 2019 a 67,3 millones.

“Asentar una sólida recuperación económica con el menor esfuerzo fiscal para los ciudadanos” es el objetivo del nuevo proyecto, según el Ejecutivo autonómico, que recordó que incluye la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF. El crecimiento del gasto se sustenta sobre una previsión de ingresos que también es de récord. La Comunidad prevé ingresar el año que viene 21.241 millones, casi 1.500 más que en 2019. El grueso de la recaudación llegará vía impuestos, aunque se prevé un comportamiento dispar de los mismos: se espera que los ingresos por IRPF crezcan un 12,8%, pero que se reduzca alrededor de un 4% lo que llegue por IVA. También se estima que se declaren 106 millones más por Sucesiones y Donaciones, pero que baje 145 millones la recaudación por Transmisiones Patrimoniales.

Las previsiones de Madrid son "realistas" y se basan en el "compromiso" del Ejecutivo con "la estabilidad presupuestaria", aseguró Fernández-Lasquetty, que hace unos días señaló que las estimaciones que contemplaba en este apartado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no eran “creíbles”, como tampoco lo eran las previsiones de crecimiento económico.

Las realizadas por la Comunidad auguran un crecimiento en la región del 6,3%. "Se espera una dinamización del ritmo de creación de empleo, de un 3,4%, con 105.500 nuevos ocupados en la región, con lo que la cifra media de trabajadores superaría en un 3,6% la de 2019", destaca el Gobierno en su proyecto.

"Los presupuestos van a estar a la altura de un Madrid dinámico (...) que mejora incluso en unos tiempos tan duros como este", aseguró sobre las Cuentas Fernández-Lasquetty. "Cada euro se aprovecha al máximo", aseveró el responsable de Economía y Hacienda, que fue el responsable de presentar el proyecto desde la sede del Gobierno. La presidenta fue la gran ausente de este acto, algo poco habitual y más tratándose de su primer presupuesto desde que llegó a Sol en 2019. Desde el Ejecutivo se enmarcó este hecho en la “normalidad” de la agenda de Díaz Ayuso, que este miércoles visitó la sede de Huawei mientras se presentaba el presupuesto.

La negociación con Vox en la Asamblea

El proyecto de presupuestos para 2022 ocupa 17 tomos y llegará a la Asamblea de Madrid este jueves, tres días antes del plazo máximo para presentarlo si se quiere que esté en vigor el próximo 1 de enero. Fernández-Lasquetty irá personalmente a registrar la iniciativa, que iniciará así aproximadamente dos meses de tramitación parlamentaria.

En la Cámara de Vallecas, la negociación que más interés cobra es la que protagonizarán PP y Vox, porque el proyecto no pasará del papel a la realidad si no es con el apoyo de los diputados que lidera Rocío Monasterio. Las conversaciones entre ambas formaciones ya están en marcha: hace semanas que el Gobierno envió un borrador del presupuesto a Vox para que estudiara las partidas. Sobre el mismo, de momento, no se ha fraguado un acuerdo. El grupo de Monasterio quiere incorporar la gratuidad de todas las etapas educativas que no son obligatorias y también que se deroguen las leyes LGTBI de 2016. La sintonía entre las formaciones es buena y ambas confían en llegar a un pacto haciendo cesiones en sus posiciones iniciales.