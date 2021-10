Y... ¿a dónde voy para aprender a dar miedo? El terror encuentra escuela en 'TerrorMakers'

Cómo organizar un espectáculo de terror con éxito y además ganar dinero, Crea tu lápida escenográfica, El sonido en un espectáculo de terror, Heridas de látex, La sensación de amenaza… son algunos de los cursos y enseñanzas que se pueden encontrar en TerrorMakers, la primera plataforma web en español que ejerce como centro de estudios y a la vez como punto de encuentro para los amantes del terror.

Sergio Moral es el co-fundador y director de contenidos, cursos y proyectos de esta plataforma. Él es un asustador, como se denomina ahora a los actores de terror o scare actors, y tiene una experiencia de 18 años en pasajes del terror.

"Es una plataforma novedosa en español que ofrece formación especializada en todos los campos del terror, tanto en formación actoral, como en sonido particular para terror, maquillaje, atrezo, caracterización, construcción de decorados, dirección de espectáculos…", hace ver Moral, que empezó en El Viejo Caserón, en el Parque de Atracciones de Madrid y actualmente trabaja en The Walking Dead Experience en el Parque Warner de Madrid, dos de los referentes en pasajes del terror en España.

"Tenía la inquietud de dar a conocer todos los secretos para trabajar en el mundo del terror porque hay gente que piensa que es ponerte una máscara y salir de detrás de una cortina y es mucho más amplio que eso y mucho más científico", hace ver el asustador.

Cada vez es más complicado asustar al público porque "la gente joven, por ejemplo, todo lo que da miedo lo ve simplemente en las noticias". Nos hemos acostumbrado al miedo y tenemos callo, por lo que par asustar "no tenemos que basarnos solo en lo visual, sino en la sugestión, hay que preparar el miedo", dice Moral. "Tienes que preparar al público para ponerles en un estado de alerta, de pánico casi y luego impactar o hacer el efecto", explica y para llegar ahí "han cambiado los métodos".

En España hay mucha gente que trabaja en la industria del terror. Solo en parques temáticos puede haber 150 personas trabajando en la época punta de Halloween, eso por 5 o 6 parques temáticos grandes que hay en España, más los eventos que se organicen, escape rooms… "puede haber más de mil personas trabajando en terror en esta época", estima Moral, y eso solo en empleos directos en espectáculos. Hay que sumar actores, cineastas, técnicos, maquilladores… de la industria audiovisual.

España tiene un buen nivel en la industria el terror, pero con mucho margen de mejora. "Apuesto por la formación, en la que se enseñe al asustador a usar las fórmulas de la sugestión y sus metodologías", opina Sergio Moral.

Y es que en el terror como en lo sensual, es mejor insinuar que mostrar. Moral cuenta dos ejemplos: "Hay películas que funcionaron muy bien gracias a la sugestión, a veces de manera casual. En la película Tiburón se les estropeaba el tiburón y no podían mostrarlo y lo que hicieron fueron escenas en las que se sugería que estaba ahí, como dejando salir unas boyas a flote".

También funciona con la puesta en escena de un filme. En el estreno de la película El Exorcista en EE UU en la puerta de algunos cines "pusieron ambulancias para que el público que llegara las viera y se preguntara por qué estaban allí y si la peli era tan terrible y se iban a desmayar".

Y es que el terror, aunque es cíclico, nunca deja de tener adeptos y ahora vive ahora un punto álgido. "A la gente le gusta, somos un poco masoquistas. Es como ver los toros desde la barrera en un encierro. Ves pasar los toros y da miedo, pero tienes la satisfacción de saber que no te va a pasar nada, porque hay una seguridad", apunta el director de TerrorMakers.

Eso nos lleva a la cuestión de la seguridad. "Salir y dar un susto y que la gente se caiga al suelo de culo es muy divertido, yo me divierto mucho. Tiene un punto de maldad, pero es que la gente está pagando para que les asustes", hacer ver el experimentado asustador.

Sin embargo, hay límites. Hace años se prohibió que los actores de pasajes del terror tocaran al público. "Había muchas reclamaciones, la gente salía con la ropa rota de los espectáculos, pero muchas veces eran el propio público, que entre ellos se agarraban o se pisaban la ropa".

"Pero hoy en día nos va la marcha y hay espectáculos extremos donde a la gente le gusta que le rompan la ropa e incluso llevan ropa específica para eso", revela Morall pero "hay unos límites, debes llevar a la gente hasta el punto en el que piensen que algo va a ocurrir, pero no debería ocurrir nada", pone de manifiesto.

Pero no siempre es así. La legalidad evita que haya rienda suelta, pero "si la ley no lo impidiera habría gente que demandaría cosas y actores dispuestos a hacerlas". En pasajes del terror no se suele firmar ninguna responsabilidad legal, pero en las escape room sí se suele hacer, con documentos donde el usuario asume la responsabilidad de lo que pase dentro.

"Nosotros como trabajadores del terror debemos ser profesionales y saber dónde parar y con quién se puede jugar y con quién no". Pero hay gente que pide más y más, por ejemplo, en EE UU hay una casa del terror muy conocida, con lista de espera de meses y "la gente va directamente a que les torturen. Hay demanda de esas cosas", expone Moral.

TerrorMakers es además de un centro de formación, una comunidad de aficionados al terror. Allí se pueden encontrar colaboraciones de intérpretes del género como Manuela Velasco (REC) o Ken Kirzinger (Freddy vs Jason) y profesionales como el director Paco Plaza (Verónica, REC) o Tom McLoughlin (Viernes 13). Así Terror Makers es "un sitio donde sacar todas esas inquietudes por las que a veces eres un bicho raro, por ser el único de tu círculo social al que le gustan estas cosas, y allí puedes compartirlas, preguntar y formarte". Esa mezcla entre profesionales y aficionados "tiene la ventaja de que los profesionales saben qué demanda el público y eso hace crecer la industria".

Una imagen de las 'Halloween Horror Nights' del Parque Warner Madrid. PARQUE WARNER

Dónde pasar miedo en...

MADRID:

Parque Warner Madrid celebrará las Halloween Horror Nights durante las noches del 30 y 31 de octubre. De forma pionera, los apasionados del terror podrán disfrutar desde las 23 h a las 03 de mañana con el estreno del pasaje Scream House, scare zones (zonas al aire libre donde vivir experiencias de terror) y otras experiencias de terror, además de sus pasajes de terror, shows musicales, actividades para toda la familia y animaciones de calle.

Hasta el 1 de noviembre, el Parque de Atracciones de Madrid celebra su temporada terrorífica para todos los públicos. Los visitantes podrán disfrutar de nuevos pasajes de terror y de los clásicos, espectáculos musicales y decoración tematizada.

BARCELONA:

Poble Espanyol. Halloween toma Barcelona con una variada oferta lúdica. El Poble Espanyol celebra el próximo sábado, domingo y lunes la fiesta más terrorífica del año decorando para la ocasión el recinto y permitiendo participar al público de todas las edades en concursos de disfraces, espectáculos familiares, talleres de artesanía o photocalls de miedo. Tampoco faltará el clásico túnel del terror. (Horario: de 10 a 19 horas; Precio: 11 y 12 euros; poble-espanyol-com).

Parc d'Atraccions Tibidabo. El recinto familiar del Tibidabo celebra Halloween con un espectáculo propio y especial para la ocasión, La noche de las almas, que se puede ver en la plaza dels Somnis el próximo sábado 30 de octubre a las 20.30 horas y el próximo domingo 31 de octubre y el lunes 1 de noviembre a partir de las 19.30 horas. El montaje, con música tenebrosa y efectos de sonido y luz, relata la historia de venganza protagonizada por una maléfica ventrílocua y su marioneta estrella, que actuaba en el parque de atracciones hace un siglo (Sábado a las 20.30 horas y domingo y festivos a las 19.30 horas; tibidabo.cat)

Port Aventura Park. Hasta el próximo 14 de noviembre es Halloween en Port Aventura Park. La fiesta familiar transforma el ambiente del parque temático en un lugar terrorífico donde pasarlo de miedo con las extrañas criaturas que transitan por el parque, con el pasaje del terror La Tierra Maldita de Caribe Aquatic Park donde unos fantasmagóricos piratas intentarán atrapar al público. Las calles de México celebrarán El Día de los Muertos con otro pasaje del terror centrado en esta tradición 100% mexicana y con otra experiencia única, Apocalipsis Maya.

VALENCIA:

València ofrece planes de lo más terroríficos para este fin de semana de Halloween. Caminart, por ejemplo, ha preparado rutas sobre la València negra, mágica y sobrenatural, llena de crímenes, ajusticiamientos, Inquisición, muerte, misterios, hechizos, envenenadores... Otra opción es el Pasaje del Terror, que vuelve en Mansión del Puerto. Las propuestas de miedo también estarán presentes en los centros comerciales. De hecho, MN4, Nuevo Centro, Heron City y Arena, entre otros, han programado actividades que van desde la fiesta de la Pócima de la Diversión a la activación de zonas tenebrosas habitadas por personajes terroríficos pasando por el lado más sobrenatural del antiguo Egipto.

SEVILLA:

El parque temático Isla Mágica de Sevilla pondrá este puente el broche de oro a un mes terrorífico, con espectáculos “de miedo” preparados especialmente para disfrutar de Halloween, incluido un pasaje del terror tanto para adultos como para niños.

Pero si algo es tradicional en Sevilla en esta fecha es la conmemoración del mito de Don Juan Tenorio y las variadas rutas en torno a su figura que, si la lluvia lo permite, volverán a celebrarse este año. Una de las más populares es la que se desarrolla en el cementerio de San Fernando; o las que ofrece la empresa cultural Conocer Sevilla.

A esto se suman otros planes a resguardo del agua, como el Escape Room Poltergeist o La Pesadilla, en Arcadia I (calle Virgen de Montserrat 12); El Manicomio, en El Secreto Escape Room (calle Bartolomé de Medina 5); o El Orfanato Escape Room (calle Canal 54).