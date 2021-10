Su éxito se convirtió en un auténtico infierno. Borja Capponi, que saltó a la fama en 2010 como presentador de Malas pulgas, programa donde ayudaba a familias desbordadas por el furioso comportamiento de sus mascotas.

Sin embargo, ese periplo televisivo le duró poco, ya que, tras algunas acusaciones de maltrato animal en el programa y el fichaje de César Millán por Cuatro, hizo que Mediaset dejara de contar con él casi de la noche a la mañana.

Según cuenta Capponi a la Cadena Ser, tras los buenos datos de audiencia de la primera temporada, la productora BocaBoca decidió grabar nuevos capítulos y a él no dejaban de llegarle correos electrónicos de personas queriendo contratarle. Pero todo cambió con esas acusaciones, que hicieron que recibiera montones de correos electrónicos pidiéndole ayuda a amenazas de muerte.

"Llamaba a BocaBoca todos días llorando"

Ese fue el pistoletazo de salida al infierno vividor. Así, pasó por un desahucio, trabajó como reponedor de supermercado y alimentó a sus perros gracias al pienso que le fiaban. "Llamaba a BocaBoca todos días llorando", explica a la emisora.

"Caí en una depresión y me quise suicidar. Solo quería dormir y no pensar", explica explicó en uno de sus videos. De hecho, compartió con sus seguidores los malos presagios de aquel complicado momento: "Adelgacé 10 kilos y llegué a pensar que tendría que dormir con mis perros en unos túneles", detallaba hace tiempo, además, Capponi en uno de sus vídeos en Youtube.

Sin embargo, poco después, recibió una llamada inesperada. "Pon Cuatro", le dijeron. La cadena, sin haberle comunicado nada, estaba anunciando su regreso, con los capítulos pendientes de emisión.

"En total, por las dos temporadas, me dieron 20.000 euros. ¡A mí me estafaron!"

Entonces, cuenta, llegó a reunirse con Paolo Vasile para sopesar la posibilidad de grabar una posible tercera temporada, pero eso no llegó a ocurrir, ya que Cuatro solo se limita a repetir los episodios ya firmados. "En total, por las dos temporadas, me dieron 20.000 euros. ¡A mí me estafaron!", denuncia.

La actual vida de Capponi -austera y sencilla- pasa por vivir con una manada de 15 perros en una finca de 5.000 metros cuadrados en Monte Acevedo, cercad e Madrid.