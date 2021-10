Ford insisteix en rebaixes salarials a Almussafes.

La direcció de Ford Almussafes va insistir ahir en la necessitat d'escometre «rebaixes salarials» en la plantilla per a atraure nous projectes a la fàbrica i va apuntar que el torn de nit té «data de caducitat», segons van informar fonts sindicals.

L'empresa va tornar a plantejar retallades en els salaris dels empleats durant la tercera reunió de la mesa de diàleg que va obrir el passat 4 d'octubre amb el Comité d'Empresa per a abordar el futur de la planta valenciana, en el marc del redisseny del seu negoci a Europa, dins d'una aposta per fabricar menys models i centrar-se en els híbrids i elèctrics.

La direcció de Ford Almussafes va presentar un estudi que compara les condicions dels treballadors d'aquesta fàbrica amb els convenis en el sector de l'automoció dels seus competidors per a argumentar que en aquesta planta «els treballadors cobren més i tenen més dies lliures que en la resta», van explicar des dels sindicats.

Per part seua, des d'UGT, sindicat majoritari en Ford Almussafes, van manifestar que diversos assumptes «han de ser tractats com més prompte millor». Entre ells, el sindicat va demanar a la multinacional estatunidenca que «es pronuncie de manera oficial com més prompte millor» respecte al futur del torn de nit, en el qual treballen unes 700 persones, que segueixen en ERTO.