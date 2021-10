Tamara Gorro confiesa por qué tuvo que dejar su casa durante unos días

Tamara Gorro se ha pasado este martes por Instagram para explicar cómo se encuentra, pues en su última publicación explicó que está recibiendo un tratamiento médico para cuidar su salud mental.

Sentada en el césped y dejando ver a sus espaldas un entorno natural, la influencer explicó en su último vídeo que estaba en un lugar "maravilloso", aunque no dio aportó más detalles. Sin embargo, ahora ha profundizado en ello.

"Dejo este lugar maravilloso que tanta paz me ha dado y me voy a por mis hijos", ha avanzado en sus stories recientes, informando, así, que ya se ve preparada para regresar a casa.

El motivo por el que Gorro había decidido pasar unos días de 'retiro' se debía a que, aparte de cuidar su bienestar mental, no podía permitir que los pequeños Shaila y Antonio la vieran con las pilas descargadas.

"No podía permitir que me vieran tirada, ni de coña. Me toca coger un poquito de fuerza y me voy a por ellos", ha expresado, matizando que la medicación le influye en su forma de expresarse.

"Notaréis que al hablar hay veces que me trabo. Me ha dicho el médico que es completamente normal. Pero bueno, intentaré hablar más calmada", ha dicho, entre risas. "Imposible en mí", ha zanjado.

En los vídeos la empresaria se ha mostrado muy sonriente y optimista, una actitud que también demostró tener en la grabación en la que desveló el pasado lunes sus problemas de salud mental. "De esta, salgo. La Gorro vuelve", afirmó, rotunda, en su comunicado.