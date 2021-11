Adrián Lastra: "Por mí, ojalá se borrasen las redes sociales"

El actor Adrián Lastra representa en el Teatro Marquina de Madrid la obra Privacidad, basada en el caso Snowden y que nos hace reflexionar sobre nuestra exposición en internet y las redes sociales. El público también participa y llega a enterarse de cosas "de las que no tenía ni idea", explica. Con dos series recién terminadas y esta obra en cartel, asegura que la cultura ya está "saliendo del pozo" tras lo más duro de la pandemia.

Llevaba tiempo sin hacer teatro. ¿Tenía mono? Muchísimo. Llevo sin hacer teatro desde que hice Perfectos desconocidos. Me encantó hacer esa función, pero estuve muy poquito, un mes y medio, y es verdad que luego me fui a Estados Unidos, vino el confinamiento y tenía ganas de volver a la raíz.

'Privacidad' es la excusa para hablar de un tema que nos toca a todos. No se libra nadie. No, no, de hecho, en la obra hablamos de esta ola, que no hay cómo bajarse de ella. Estamos inmersos: la entrevista la estamos haciendo con un teléfono, es imposible poder quitarse. Aunque tenemos una posibilidad, coger un saco de patatas e irnos al campo. Si tienes un móvil, una tableta o un ordenador veo muy complicado tener una privacidad pura. Da igual que digas ‘tengo desactivada la ubicación’, porque pedirás Uber, Cabify o un taxi alguna vez y entonces ya te han pillado.

En la obra juegan con el público. ¿La gente se sorprende de lo expuesta que está o lo asume? Sabe lo que está pasando, pero cuando hemos estado en Bilbao yo hablaba mucho con ellos y me decían que había cosas de las que no tenían ni la menor idea. Sabes que si pones "pizza" en Google te muestra las pizzerías más cercanas, esas cosas sí, pero cuando hablamos de las cookies, por ejemplo, que están tan de moda, o de aceptar unos términos... la gente no sabe la realidad. Probablemente, sabemos muchas cosas de la vida, pero cuando las ves reflejadas en un escenario te das cuenta de otra manera, te llega a dar más miedo, pero crea mucho debate.

¿Usted guarda cautelas? No; hay veces que sí... Nosotros somos actores y la vida privada es más complicada, porque es muy pública. Y puedes subir lo que quieras, pero, más allá de eso, la foto que haces la guardas en una nube y nadie sabe qué es eso. Poca gente sabe que esa nube no es tuya cien por cien.

"Hemos querido ser usuarios, pero ahora estamos siendo usados"

¿Por qué nos cuesta tanto no atender al sonido del móvil? ¿Estamos distraídos? Obviamente. Tú vas a alguna cena, una reunión o estás con alguien y tienes muchas veces una conversación paralela con otra persona o un grupo de personas por WhatsApp. No puedes no atender al teléfono. ¿Por qué? Yo creo que te van imponiendo esto de alguna forma, o hemos querido ser usuarios pero ahora estamos siendo usados.

La obra está basada en el caso Snowden, que ocho años después sigue exiliado en Rusia. Y ahora lo que está pasando con Facebook, la portada de Time... Es que van a empezar a salir cosas, todo el mundo cree que esto tiene que explotar. Por mí, ojalá que se borrasen las redes sociales, nos olvidásemos de todo esto y volviésemos a los mensajes de texto. De pago. Pero no va a pasar.

Luego se cae WhatsApp y hay drama. Total. No hay WhatsApp y... ¡es que no puedo quedar! Guau. Llama por teléfono, ¿no? Es que estamos en un lío.

Ha estrenado la serie 'Jaguar' (Netflix), ha terminado la serie 'Sin límites' (Amazon Prime) y tiene esta obra en cartel. ¿se está recuperando la cultura? Estamos saliendo del pozo. Es verdad que hay mucho apoyo del público, que está demandando series y películas en plataformas, así que también se necesita un grito de guerra de ‘id al cine’, pero estamos volviendo a resurgir. Y en los teatros... ¿cuántos musicales hay en Madrid? Es histórico. No sé adónde va a llegar, también te digo. Como trabajador del sector digo ‘vamos a aguantar’. Estamos en una crisis económica muy gorda. ¿Que tenemos mucho trabajo? Eso es la realidad, pero también tenemos que empujar para volver a una normalidad real: ir a un concierto y poder cantar, bailar, que la gente disfrute. Es normal que estemos todo el rato con las redes sociales, porque no podemos vivir, no podemos mirarnos a los ojos. Ahora mismo no sé realmente la expresión que tienes...

Escena de la obra 'Privacidad'. CHEMA MOYA / EFE

Con este ritmo de trabajo que lleva, ¿cuánto le cuesta entrar y salir de los personajes? No mucho, depende del personaje. Cuando hice Port Arthur en el Kamikaze me costaba ya no salir, sino entrar en ese terreno tan oscuro. Y a lo mejor hay veces que se me quedan cositas dentro, no de sociópata, pero sí, por ejemplo, una risa. Con Jaguar me pasa que veo una imagen de Sordo y de repente la mandíbula se me va a hacia delante, meto la lengua encogida... La memoria emocional conecta muy rápido, pero vuelvo a Adri también rapidísimo.

Ha hablado de musicales. ¿Qué le parece que Antonio Banderas intente traer Broadway aquí? Olé. Y encima con el elenco que trae a estas funciones. El que hay en Company, uf, para mí es uno de los mejores de teatro musical que han existido. Es verdad que hay gente muy diferente, pero todos son unos profesionales, y buenos, del sector. Hay que darle las gracias.

Si tuviera el dinero y la oportunidad, ¿qué obra o musical montaría de cero? Una función que viene de una película que se llama Once. Es muy difícil hacerlo, pero creo que tiene muchas posibilidades. Me encantaría traer ese musical a España y poder protagonizarlo.

¿Las redes sociales nos vuelven narcisistas? Sí. Es verdad que tienes que saber jugar a eso, depende también quién seas y en qué momento estés. Hay que tener mucho cuidado. Los espejos existen y nos gusta mirarnos, pero hay que saber que son puntuales, que lo de las redes sociales, primero, es mentira, y si es verdad no puedes creer que eso te posicione en ningún sitio; que no te dé lo que le daba a Narciso. La belleza no te puede crear soberbia, porque te puede matar. Muy intenso...