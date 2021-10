De la Torre valora pasos dados con eje litoral y alude a concurso para ordenar plaza Marina y zonas peatonales

"Deben ser compatibles con el intercambiador -en la plaza de la Marina- y el espacio soterrado -desde la zona del Guadalmedina hasta la zona de Miramar en el paseo marítimo--; hay que hacer una coordinación de todo ello", ha abundado.

Asimismo, ha valorado el paso que se ha dado en relación con el eje litoral soterrado tras darse luz verde al pliego sobre la contratación de la redacción del anteproyecto. "Es un paso más, de los muchos que se han venido dando y quedan por dar; es un proyecto ambicioso", ha señalado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que todas estas acciones "nos van a permitir ir conociendo más a fondo los volúmenes, cifras de las que hablamos, programación en tiempo de obras que puede tener...".

De igual modo, ha dicho que es una obra que puede ser sostenible autofinanciable, en relación con intercambiadores en la zona de estación de autobuses y aparcamientos; y otra que necesita un esfuerzo inversor, sea "una parte nuestra, sea Autonomía, Gobierno central de fondos europeos".

"Se trata de ir sumando, sin descartar, como se habló en su momento, de colaboración público-privada. Todo eso habrá que ir viéndolo, pero se trata de tener más información", ha reiterado.

CATEDRAL

Por otro lado, también ha sido cuestionado en relación con los problemas de deterioro que tiene la catedral de Málaga, recordando el cronograma de los hechos acaecidos. "Sepan los malagueños que no he parado de enviar mensajes en las direcciones adecuadas en el ámbito autonómico".

"Me consta el interés del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el consejero de l Presidencia, Elías Bendodo, y todos los que, en definitiva, intervengan, para que este tema pueda ser resuelto", ha señalado, insistiendo en que "necesitamos que haya un informe favorable" y apuntando, además, a que haya diálogo entre los técnicos de Cultura y los técnicos redactores" del proyecto.

De la Torre ha esperado que la Junta en esta materia "actúe con la rapidez necesaria" para que "se haga" y "que yo sepa, para que se haga, hoy por hoy, no hace falta cuestación popular. No estamos en esa situación".

"Creo que el Cabildo, tras una situación ya normalizada desde el punto de vista desde el COVID, etcétera... cabe plantear una operación de crédito y luego ir pagando con las entradas" que la Catedral genere. No obstante, ha señalado el alcalde que "en la medida que sea necesario un apoyo presupuestario, ahí estaremos nosotros; y si es necesario autonómico o Diputación, seguro que se está también".

"Lo que hace falta ahora mismo es esa aprobación, que llevan años hablando de ella", ha reiterado, añadiendo que "la solución que impuso la Junta de entonces fue económicamente apoyada por nosotros también" pero "no sirvió de nada; la solución técnica era mala, era equivocada". "Es urgente que Cultura se apruebe el proyecto presentado desde el Cabildo", ha abundado.

CULTURA

Por otro lado, en cuanto a temas culturales ha confirmado que no hay ninguna novedad en relación con que el Hermitage previsto en Barcelona se instale en la ciudad de Málaga. Además, ha asegurado que no hay que limar ninguna aspereza con su socio de gobierno, Ciudadanos, y edil de Cultura, Noelia Losada.

En este sentido, ha vuelto a reiterar que entiende las declaraciones de Losada en relación con que no tenía los datos de que el proyecto es a costo cero para la ciudad. "En esos términos me he expresado, si no tuviera coste cero no me expresaría igual", ha señalado.

De igual modo, se ha pronunciado sobre la Comisión Nacional para la conmemoración en 2023 del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, celebrada este pasado lunes, que ha calificado de "interesante". De la Torre ha detallado las actividades previstas y ha incidido en que lo que se busca es "poner en valor a un artista tan universal" y también supone una visibilidad para la ciudad.