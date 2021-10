La Comunitat inicia demà la vacunació antigripal de 700.000 majors de 70 anys juntament amb la dosi covid de reforç

A més, es vol que en les dos pròximes setmanes estiguen protegits els grups més vulnerables: embarassades, els usuaris i treballadors de centres de majors o amb diversitat funcional i els professionals sanitaris.

Així ho ha anunciat la consellera Ana Barceló en la roda de premsa per a presentar la campanya, per a la qual s'han adquirit 1.285.000 dosi, 8.900 més que en la temporada anterior, i que són ampliables si fóra necessari.

L'objectiu és immunitzar el 75% de majors de 65 anys i personal sociosanitari, el 70% de les embarassades i el 60% de malalts crònics. El passat any es va arribar al 67,4% dels majors de 65 anys, al 71,4% d'embarassades, al 66,3% de les residències i al 93,8% del personal sanitari.

Barceló ha explicat que la grip "en principi és un procés banal per a la població en general, però sí que pot comportar complicacions per als grups de risc". Per açò, està indicada per a majors de 65 anys, persones de risc de complicacions derivades de la grip, com és el cas de dones embarassades o que acaben de donar a llum, personal sociosanitari i de servicis públics essencials.

D'aquesta manera, es començarà a immunitzar els majors de 70 anys, que rebran la vacuna de la grip al costat d'una dosi de reforç contra la Covid-19 d'ARN-m -els sèrums de Pfizer i Moderna-, una injecció en cada braç. Per a poder rebre aquesta tercera dosi, hauran d'haver passat almenys sis mesos des de la segona.

Al mateix temps, en aquesta primera fase, que es vol acabar en dos setmanes, es vacunarà les dones embarassades; els residents i treballadors de centres de majors o amb diversitat funcional, i els professionals sanitaris. A continuació, es vacunarà la resta de grups de risc: persones entre 65 i 69 anys, persones de 64 anys i menys amb patologia de risc i personal de servicis essencials.

Tots ells podran demanar hora per a vacunar-se telefonant al centre de salut o amb l'APP GVA+Salut, que s'activarà per a aquelles persones que pertanguen a un d'aquests grups.