Emili Chaqués, Premi de Teatre Infantil Escalante 2021 amb un text sobre el primer cas d'assetjament documentat

El guardó, que impulsa la Diputació de València, està dotat amb 5.000 euros i la publicació del text per part de l'editorial Bromera. El jurat ha estat presidit per Adrià Novella, amb Berta Esparza, Gabriel Ochoa, Àfrica Hurtado, Antònia Bueno i Marylène Albentosa com a secretària.

El premi es convoca amb la finalitat de "fomentar la creació i divulgació del teatre infantil en valencià", destaca, en un comunicat, la diputada de Teatres, Glòria Tello.

La història de Joseph Merrick (Leicester, Anglaterra, 5 d'agost de 1862 - Londres, 11 d'abril de 1890) va ser conegut com 'L'home elefant' a causa de la malformació que patia. Joseph va suportar incomptables vexacions durant la seua vida i "es pot afirmar que la quantitat de desgràcies que va patir eren directament proporcionals a la seua qualitat humana".

"Mai va mostrar gens de maldat o ànim de venjança, malgrat tindre raons. Tampoc sarcasme o cinisme, ni tan sols una roïna paraula per a ningú. Era exquisidament educat, a més de culte, gran lector i poeta. Va ser capaç de superar la mort de la seua mare, l'abandó del pare, penúries laborals, la vida en el circ o l'escarni públic fent gala d'una resiliència exemplar", explica l'autor de l'obra guardonada.

Emili Chaqués és llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Ha cursat els postgraus de Teatre en l'Educació en la Universitat de València, i el de Creació de Guions de Cinema Fantàstic i Ficció Contemporània a la Universitat Oberta de Catalunya.

S'ha format amb professionals del sector com Ramón Moreno (ESADV), Vicente Fuentes (Fuentes de la voz / RESAD), Yayo Cáceres (Ron lalá), Mauricio Celedón (Teatro del Silencio), Jesús Muñoz (El Pont Flotant), Juanjo Prats, Jorge Picó, Pepe Viyuela (Premio Max), Ana Vázquez de Castro (RESAD) y Antón Valén (Cirque du Soleil), entre uns altres

A més, ha cursat estudis d'interpretació davant la càmera amb especialistes i directors de cinema guardonats i candidats al Premi Goya com Vicente Aranda, Eduardo Chapero-Jackson o Montxo Armendáriz.

Ha escrit i coprotagonitzat la peça sobre la Memòria Històrica 'La carta (1931-1941)', estrenada en Russafa Escènica en 2015, o 'Suggestió', espectacle de terror dirigit a jóvens guardonat amb la Menció Especial del Públic d'Escènia 2017.

MILLOR ACTOR REVELACIÓ

En 2019 escriu, amb Carles Montoliu, i estrena, sota la direcció de Joan Miquel Reig, 'Federico. Función sin título', un muntatge que li suposa la candidatura a Millor Actor Revelació en els Premis de l'AAPV 2019, i que es presenta a la Mostra d'Alcoi del mateix any.

En 2020 escriu i estrena 'Pòsit', per a tractar les relacions familiars amb l'alzheimer, dins d'una residència de creació en el Teatro Círculo de Benimaclet. El coprotagoniza amb Claudi Ferrer (Tot explota) i Paula Santana.

A més, ha fet les traduccions al valencià i les adaptacions de 'La visita de la bella dama', de Friedrich Dürrenmatt, i 'La revolta dels animals', de George Orwell, per a l'Escola Municipal de Teatre de Silla.