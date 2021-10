Orestes vuelve a cambiar de rival en 'Pasapalabra': David Martín derrota a Paco Blanchart en 'La Silla Azul'

Orestes no consigue encontrar un rival fijo en sus duelos de Pasapalabra. Si el pasado viernes Javier cayó derrotado ante Pablo Blanchart en La Silla Azul tras siete programas, el madrileño solo ha aguantado uno, ya que este lunes fue eliminado por David Martín.

Paco falló en primer lugar, David empató a errores, pero finalmente fue el madrileño el que se volvió a equivocar en una de las preguntas realizadas por Roberto Leal, por lo que quedó eliminado y el segoviano ocupó su puesto en el equipo azul.

😳 ¡VAYA DUELO! Acabamos de vivir una de las sillas azules más largas de #Pasapalabra. Finalmente @blanchrt ha sido derrotado por David, ¡que se convierte en nuestro nuevo concursante! https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra380 pic.twitter.com/2eFfrORN8e — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 25, 2021

"Mi dos hijas, Sofía y Cristina, fueron las que me animaron a venir a participar. Me gusta mucho el espacio, la exploración espacial y la historia porque mi vida es muy simple, no tengo aficiones exóticas", reconoció el concursante.

Antes de disputar su primer rosco, Leal le preguntó que haría con el bote: "Con el dinero organizaría una buena fiesta, eso seguro. A partir de ahí, retomaría mi afición por viajar", afirmó David.

Así es David, ¡nuestro nuevo concursante! Amante de la exploración espacial y de la historia. 🌟 https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra380 pic.twitter.com/PIctEkf3Ah — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 25, 2021

Finalmente, no pudo hacerse con los 214.000 euros del bote pese a acertar diez letras seguidas, ya que Orestes le superó con 16 aciertos consecutivos y se llevó El Rosco del día -23 a 19-, enviándole a La Silla Azul el próximo martes.