Noelia: "He venido a 'First dates' a buscar pareja porque soy inaguantable"

Carlos Sobera se quedó muy sorprendido este lunes cuando Noelia hizo su presentación en First dates: "He venido al programa en busca de pareja porque no me aguanto ni yo", admitió la peluquera.

"Soy perfectamente imperfecta, estoy llena de imperfecciones, la persona perfecta no existe", añadió antes de comentarle al presentador que "he tenido dos parejas serias y acabaron de forma pésima, acabó por ellos, pero creo que también tuve yo un poco de culpa", señaló la extremeña.

Y añadió que "es que soy inaguantable, no sé si quiero o no quiero. Me veo inaguantable o es que me vendo así y resulta que no lo soy. También es que tengo mal ojo para los chicos".

"Me han engañado varias veces y mi última relación fue muy tóxica. El problema es que cada vez que me fijo en un chico es el típico chulito, el macho alfa del grupo, y eso es lo que no quiero", afirmó Noelia.

Noelia y Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Paul, un tatuador de Valencia que reconoció en su presentación que "soy una persona muy fiel, nunca he sido infiel a ninguna de mis parejas. Estando soltero he hecho muchas cosas, pero en pareja soy fiel porque tengo remordimientos de conciencia".

Noelia, al verle, se giró hacia Matías Roure, el barman del local de Cuatro, para indicarle que su pareja de la noche no le gustaba: "No me ha llamado la atención", pero, aun así, la extremeña le dio una oportunidad al valenciano.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, donde Paul le contó que "soy grafitero y tatuador, me gusta mucho todo lo relacionado con el arte", como saltaba a la vista por sus innumerables tatuajes.

"Me gustan los tatuajes, pero me igual a lo que se dedique, tatuador o carpintero, mientras trabaje... Si hay algo en lo que no me fijaría en la vida y que no me gustaría sería él", reconoció la peluquera.

Noelia y Paul, en ‘First dates’. | MEDIASET

Ni la profesión, ni el corte de pelo... no había nada que tuviera Paul que le gustara a Noelia: "Es sosísimo, como la comida de un hospital", afirmó mientras el valenciano intentaba sacar temas de conversación para conquistarla.

Al final, mientras que Paul salió muy contento de la cena, Noelia no lo estaba tanto, ya que no quiso tener una segunda cita "como pareja porque no era lo que yo buscaba".

Él sí que quiso volver a quedar y argumentó su decisión afirmando que "me ha parecido una chica muy interesante y me ha gustado su forma de ser, su cuerpo, su piercing y que sea peluquera". Pero al final se quedó sin pareja ni cita.