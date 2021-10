El Museu de les Ciències combina teatre i ciència en 'Ramona i Cajal', el primer musical científic d'Espanya

L'espectacle, que està inclòs en l'entrada del Museu i podrà reservar-se sessió en el punt info de la primera planta, és "una divertida representació musical" en la qual dos joves viuen una infinitat d'aventures durant una nit al Museu, buscant un secret ocult al seu interior, a través d'una posada en escena amb cançons originals, animacions i efectes audiovisuals.

El director de l'espectacle, Juan Luis Mira, el director general de la Ciutat de les Arts i els Ciències, Enrique Vidal, i el secretari autonòmic de Turisme i president del Consell d'Administració de Cacsa, Francesc Colomer, han oferit aquest dilluns en roda de premsa detalls de l'obra, que es representarà a partir del 28 d'octubre, els dijous i diumenges a les 11.00 i 12.30 hores, dissabtes a les 16.00 i 17.30 hores. El pròxim festiu, dilluns 1 de novembre, la sessió serà a les 16.00 hores.

Els protagonistes coneixen a les persones "més importants" de la història de la ciència, tenen diàlegs "interessants i diferents" amb objectes del museu, canten el rap de la gravitació universal amb la poma de Newton i se sorprenen en escoltar a Einstein rapejar sobre els secrets de l'espai i del temps o coneixen a Hagnódice, "la primera científica que va canviar el món de la medicina".

Altres personatges apareixen durant aquesta aventura "per a obrir-nos els ulls als moments més rellevants de la ciència". La història de l'astronomia contada per un telescopi, la pròpia poma de Newton o fins i tot la cadira de rodes de Stephen Hawking ajuden els dos protagonistes en la seua cerca.

Aquesta obra, que el director considera el seu "xicotet homenatge al científic Nikola Tesla", ha sigut creada en exclusiva per a la Ciutat de les Arts i els Ciències, en col·laboració amb el Màster en Art Dramàtic Aplicat de la Universitat d'Alacant, amb el seu director acadèmic, John Sanderson, al capdavant de la producció. En aquesta línia, ha indicat que el que es pretén és "canviar la mirada de l'espectador sobre la ciència" i mirar a les científiques amb "altres ulls" perquè "han romàs invisibles quasi sempre" malgrat el seu paper en aquesta matèria, ha assenyalat a Europa Press.

"LES CIÈNCIES I LES ARTS FORMEN UN TOT"

En la seua intervenció, Enrique Vidal ha destacat que "les ciències i les arts formen un tot i no estan enfrontades, com en aquesta mateixa planta del Museu queda de manifest en l'exposició 'Play. Ciencia y música". Amb 'Ramona i Cajal. El secreto del Museo' abordem de nou aquesta vinculació entre les ciències i les lletres, i oferim una proposta de qualitat, que combina la divulgació científica amb el teatre, per a tots els públics", ha indicat.

Per la seua banda, un dels actors que encarna a Cajal, Adrià Lerma, ha explicat que hi ha diversos intèrprets que fan cadascun dels papers, a més dels científics que apareixen en l'escenari amb els quals els protagonistes interactuen al llarg de l'espectacle. "La idea no és que isquen d'ací amb molta informació al cap, sinó que s'ho passen bé amb alguna cosa que tinga a veure amb la ciència i que es vagen a casa preguntant-se coses sobre la vida; que es donen compte que tot el que ens envolta és meravellós i que podem descobrir més sobre açò", ha exposat.

En aquest sentit, l'actriu que representa a Ramona, Gema Cuevas, ha valorat l'"innovador" que és el projecte, ja que transmet el coneixement d'una manera "que arribarà a molta gent".

A més, ha incidit en la idea d'introduir a la dona en l'àmbit científic perquè "encara que hem estat reprimides, sempre va haver-hi dones que van mirar al futur i van lluitar per totes nosaltres".

Finalment, el creador de l'obra ha agraït que "per primera vegada en un museu d'Espanya s'haja apostat pel teatre per a crear produccions que acosten la ciència al públic". "Tant de bo hi haja molts més museus que es donen compte que el teatre és un vehicle didàctic meravellós", ha conclòs.