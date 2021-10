No esperes a Navidad: cómo conseguir lo mejor de Playmobil (¡rebajado!) para no jugártela con el 'stock'

En plena recta final del 2021, nos quedan por delante dos meses que se presentan con gran actividad tanto social como económica y comercial. A la celebración de Halloween a principios de noviembre, se suma la del Singles Day y la del Black Friday, dos jornadas de descuentos en las que muchos usuarios aprovechan para darse un capricho algo más económico y, también, para adelantar las compras navideñas. Y no solo en lo referente a productos tecnológicos, puesto que estas fechas son perfectas para que los Reyes Magos empiecen a tachar lo que los más pequeños de la casa pedirán en sus whish lists navideñas.

Claro que, como ocurre todos los años, hay juguetes cuyo stock se agota mucho antes de que lleguen las fechas navideñas, sobre todo si los niños quieren algunos de los que triunfan ese año. Por ello, para evitar el desabastecimiento y como ser previsor vale por dos, no tenemos por qué esperar al Black Friday para conseguir con descuento lo que los niños (y los que no lo son tanto) desean esta Navidad. Este es el caso de los juguetes de Playmobil, cuyos sets podemos encontrar ahora en Amazon con hasta un 42% de descuento. Muestra de ello es el kit de la gama Wild Life que recrea una clínica veterinaria de África que, de costar cerca de 67 euros, cuesta ahora menos de 40. ¡Y no es el único ofertón!

El juego Wild Life de Playmobil. Amazon

Adecuado para niños a partir de los cuatro años, este set de Playmobil es perfecto para pequeños amantes de los animales salvajes: podrán jugar con jirafas, cebras y rinocerontes, entre las más de 175 piezas que incluye. Un completo juego (¡con un guarda forestal y su ayudante incluidos!) que les asegurará tardes de diversión e imaginación pudiendo vivir tantas aventuras como se les ocurran.

¡Aún hay más!

Además de la reserva natural, desde Amazon han decidido rebajar el precio de otros sets de Playmobil para que no sea difícil dar con aquel que mejor encaja en los gustos de nuestros pequeños. ¿Listo para empezar a tachar algunos de los deseos de sus cartas navideñas?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.