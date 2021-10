Cuando una personalidad conocida muere, la noticia se difunde a la velocidad de la luz en redes sociales junto con mensajes como: “Última hora”. El problema es cuando estas publicaciones se viralizan pese a que no se basan en ninguna confirmación oficial y proceden de páginas web de dudosa fiabilidad que no aportan ninguna prueba y en la que cualquier persona puede hacer una publicación como si se tratase de un artículo periodístico. Son muertes que no se han producido, pese a que así se haya dado a entender en titulares ‘clickbait’ que sólo buscan que pinchemos para leer el contenido.

Muchas de estas páginas web se definen a sí mismas como “humorísticas” o de contenido “satírico”. El caso es que estos contenidos se expanden más allá de la propia página web y, como decimos, se acaban compartiendo en redes sociales.

¿Y a ti, te la han intentado colar alguna vez con la muerte de algún personaje?

No, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría no ha fallecido: su despacho de abogados y el PP lo niegan

Bulo sobre Sáenz de Santamaría Cedida

Se trata de una web que se autodefine como “satírica”. En ella se publicó un contenido que se viralizó y que afirmaba que la exportavoz y vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría había fallecido. Según la publicación, que no añadía fuentes, “hace unos minutos acababan de confirmar el fallecimiento de Soraya Sáenz de Santamaría”, pero se trataba de un bulo.

Tanto desde el departamento de comunicación del despacho de abogados Cuatrecasas, en el que la exvicepresidenta ejerce como abogada, como desde el Partido Popular negaron que, a 31 de agosto de 2021, momento en el que se difundió el contenido, Sáenz de Santamaría hubiera fallecido. Igualmente, desde el Consejo de Estado, en el que Sáenz de Santamaría es consejera electiva, aseguraron que "no tenían noticias de que haya fallecido".

No, el actor Carlos Iglesias no ha muerto: es un bulo

No, el actor Carlos Iglesias no ha muerto: es un bulo Cedida

Los actores y actrices son uno de los colectivos que más se ve afectado por este tipo de desinformación. En el mes de julio de este 2021 circuló un contenido que afirmaba que Carlos Iglesias, el actor que interpretó el papel de Benito en la serie de televisión 'Manos a la obra', había muerto.

También era un bulo. La afirmación salía de una web en la que los usuarios pueden crear sus propias publicaciones y el propio actor y director publicó un vídeo en Twitter en el que él mismo lo negaba.

No, Carmen Sevilla no ha muerto: es un bulo

No, Carmen Sevilla no ha muerto: es un bulo Cedida

Además de en redes sociales, webs como El Nacional (quienes borraron el contenido) o The Sun también publicaron en octubre del año 2020 que Carmen Sevilla había muerto a los 89 años. Esta muerte tampoco se había producido. Desde la residencia del grupo Orpea en la que está ingresada la actriz aseguraron que se trataba de un bulo y el hijo de Sevilla, Augusto Algueró, negó a varios medios de comunicación que su madre hubiera fallecido.

Tampoco ha muerto Cristiano Ronaldo

Bulos sobre la muerte de Cristiano Ronaldo Cedida

El futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los personajes sobre los que también se ha anunciado su supuesta muerte. Circuló que “acababa de fallecer en un hospital de Italia” debido a un accidente de tráfico, pero era un bulo.

El contenido se publicó en páginas web que se autodenominan como "satíricas", donde cualquier usuario puede crear contenido. También se difundió en redes sociales sin aportar ninguna prueba y con un enlace que intenta que nos descarguemos un elemento que podría contener un malware o programa malicioso.

Además, ningún medio de comunicación, ni en España, en Italia, o en Portugal publicó la supuesta muerte del jugador de fútbol y el equipo en el que jugaba en el momento en que se publicaron estos contenidos, además, publicó fotos de Cristiano el lunes 26 de julio.

Los titulares desinformadores de 'Diario Gol' que hacen que la gente piense que ha muerto un famoso

Otra forma de desinformar es utilizar titulares a modo de clickbait para que el mayor número posible de personas visite los contenidos. La web Diario Gol lo ha estado haciendo con titulares como “‘Acaba de morir’. María Teresa Campos y España de luto”.

Un titular que fue publicado por esta web para informar, en realidad, sobre la muerte del periodista Pepe Oneto. Puesto que el titular era confuso, muchos usuarios pensaron que quien había muerto era María Teresa Campos, pero se trataba de un bulo.

Esta técnica se utilizó en diversas ocasiones con otros personajes conocidos como el chef Jordi Cruz, el actor Andrés Pajares, la periodista María Casado, Jorge Javier Vázquez o Anne Igartiburu.

Recuerda que si te llega un contenido similar en el que se anuncia la supuesta muerte de una persona, es importante que antes de compartirlo verifiques si sale de una página web de humor y desconfíes si es la única web que “informa” sobre ese supuesto fallecimiento. También puedes enviárnoslo a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.