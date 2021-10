Morant, Oltra i Pajín recitaran versos de la poeta afganesa assassinada pel seu marit al CLEC Festival

Sota el lema 'Vive el cambio', el dissenyador valencià llançarà la seua nova marca MQL amb aquest homenatge en el festival que se celebra el 30 i 31 d'octubre a la Ciutat de les Arts i les Ciències, avança l'organització del CLEC.

Es tracta d'una marca posthumanista, una firma enfocada a un públic conscient, amb un codi ètic i cultural comú. Amb ella, Suay emprèn un nou projecte més humà, madur i personal amb l'objectiu de generar consciència a través de la moda, comunicar i ajudar donant solucions.

És per açò que pretén recordar a Nadia Anjuman, una poeta i periodista afganesa que va ser assassinada pel seu marit després de la publicació del seu primer llibre, 'Flor Ahumada'. Aquesta performance obrirà una desfilada que fusionarà dansa contemporània amb el cant tradicional valencià i una lectura de poemes de la jove.

L'homenatge està ideat per Miquel Suay, també president de DIMOVA (Organització de Dissenyadors de Moda de la Comunitat Valenciana) i organitzador del CLEC Fashion Festival.

En concret, aquestes són les polítiques que posaran veu a la intel·lectual afganesa: Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació; Mónica Oltra, vicepresidenta portaveu i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives; Gabriela Bravo, consellera de Justícia i Interior; Sandra Gómez, vicealcaldesa de València; María Such, directora general de l'Institut Valencià de les Dones; Mª José Català, portaveu del PP en l'Ajuntament de València i en Les Corts, i Leire Pajín com a exministra de Sanitat i Igualtat.

L'actuació estarà articulada pel cos de dansa Dance Explorer by Cristina Cabo en col·laboració amb FIC ballarins/EBCDanza, format per 11 professionals encarregats d'interactuar amb el públic. Aquests ballarins estaran acompanyats per la cantant Noelia Llorenç (Titana), que serà l'encarregada de posar-li veu a l'actuació interpretant una versió de 'La meua xiqueta és l'ama' amb el piano de Pau Chafer.

OBJECTIU: EDITAR 200 POEMARIS PER A INSTITUTS

MQL té com a objectiu generar consciència a través de la moda, comunicar i ajudar oferint solucions als principals problemes del món. El dissenyador proposa passar de les paraules als fets amb una acció de 'crowdfunding' vinculada a la compra de les peces de la seua col·lecció.

La seua intenció de recaptar diners per a produir amb l'editorial Edicions 96 fins el 200 llibres del poemari d'Anjuman 'Jo no he valgut els budells d'un gos' i distribuir-los a instituts i escoles de disseny de la Comunitat Valenciana.

La col·lecció càpsula que Suay ha preparat per a la presentació de la seua marca portarà impregnada l'essència de Nadia, peces on podran llegir-se alguns dels seus poemes i estampacions amb el seu rostre. Són conjunts monocolor en pantalons de pinça d'essència 'classy', combinats amb dessuadores i samarretes per a aconseguir una imatge casual i elegant en un mateix look.