Angelina Jolie deslumbra en Roma con un vestido digno de un personaje de Marvel y acompañada de sus hijas

Anoche la Ciudad Eterna se llenó de grandes estrellas gracias al Festival de Cine de Roma, al que acudió Angelina Jolie junto a sus hijas Zahara y Shiloh para la prèmiere de la película Eternals.

La familia se convirtió en la protagonista de la velada con looks dignos de las mejores alfombras rojas. Con un estilo impecable, las tres llegaron al Auditorio Parco della Musica vestidas de blanco, dorado, plateado y negro.

En seguida, todas las miradas se posaron en Angelina, que se decantó por un diseño de Atelier Versace hecho de malla plateada, que creaba un efecto armadura que se ajustaba perfectamente a su figura. El drapeado creaba ese efecto de paños mojados -que anteriormente se ha visto en Zendaya- que junto al color del vestido, recordaba al héroe cósmico de Marvel, Silver Surfer.

La melena extra larga y lisa, junto a unos pendientes plateados discretos, cedían toda la atención al vestido, que incluso era capaz de dejar en segundo plano a los tatuajes de la actriz. Este look que Angelina lució en Roma se ha convertido en el mejor de la gira promocional de Eternals.

Por otra parte, es innegable que sus hijas han heredado el gran estilo de Angelina a la hora de vestir y cada una lo ha adaptado a su personalidad. Zahara, que hace unos días fue noticia por reutilizar el vestido de Angelina de los Premios Oscar del 2014, se paseó por la alfombra roja del auditorio con un vestido blanco adornado por unos tirantes dorados que se cruzaban sobre su pecho.

Shiloh, por el contrario, se fue a la otra punta de la gama cromática y acudió con un mini vestido negro con un detalle de un lazo, también de la firma Versace. Aportando ese toque rebelde e inconformista, la joven lució unas zapatillas Converse amarillas con estampado de leopardo, emulando a Kristen Stewart en los MTV Movie Adwards del 2009.

Sin embargo, no se puede calificar al look de Jolie de impecable debido a un gran error de peluquería. En cuanto la actriz se daba la vuelta, se podía observar un gran corte de las extensiones, ya que no se habían difuminado correctamente. Pero lo peor era cuando se encontraba de espaldas, donde se podía comprobar que no habían puesto tanto pelo como se debía, haciendo el corte aún más notorio.

Este detalle lo han notado unas pocas personas en redes sociales y no han podido evitar dar su opinión al respecto: "No puedo creer que su estilista le haya hecho esto" o "El look de Angelina podría haber sido 10/10, pero las extensiones del cabello distraían mucho y deberían haberse difuminado/adelgazado. Una peluca completa hubiera sido mejor", escribían por Instagram.