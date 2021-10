Fiscalia de València denuncia set funcionaris per accedir a l'expedient de violència de gènere de Rocío Carrasco

El ministeri públic va obrir unes diligències d'investigació el passat mes de juny després de detectar-se l'accés irregular per part de diversos funcionaris en el sistema de vigilància de víctimes de violència masclista Viogén.

Transcorreguts uns mesos, Fiscalia ha formulat denúncia contra set funcionaris valencians per un possible delicte d'encobriment de secrets del 197.2, per accés indegut a base de dades. Els treballadors públics pertanyen a diferents oficines, per la qual cosa l'assumpte s'ha judicializado a Alzira, Ontinyent, Montcada, Catarroja i Sueca, segons han confirmat a Europa Press fonts del procediment.

Els fets es remunten al passat mes de març, quan, després de difondre's la primera entrega del documental, es va detectar que almenys una desena de persones amb accés al sistema Viogén, al que poden accedir, a més de la Policia i jutges, funcionaris que treballen en Servicis Socials, havia entrat a consultar l'expedient de la filla de Rocío Jurado.

Interior va detectar aquest fet i, després de comprovar que eixes persones no tenien relació amb el cas, -es pot rastrejar la identitat ja que el personal autoritzat disposa d'un clau en ser informació confidencial- va bloquejar l'accés.

Per la seua banda, des de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana es va obrir expedient per a actuar administrativament i, a més, es van posar els fets en coneixement del ministeri públic per si foren constitutius d'algun delicte.