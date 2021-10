"Por fin he dado con el vestido de mi vida". Con esa severa afirmación Ana Morgade ha querido reivindicar, a través de las redes sociales, un traje que, aunque curioso, le ha hecho sentirse bien encima de nada más y nada menos la alfombra verde de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La humorista, presentadora y actriz, que fue la presentadora de la gala junto a la también intérprete Eva Marciel, ha querido dejar unas pinceladas de cómo le quedaba el traje en las redes sociales, donde, de paso, ha hecho un aplaudido alegato por la normalización de todo tipo de cuerpos.

"Siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha", empieza su texto Morgade. "No tengo un cuerpo de la talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", admite.

Por fin he dado con el vestido de mi vida. pic.twitter.com/6qXKySd6az — ana morgade (@ana_morgade) October 25, 2021

"Durante años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia", reivindica la humorista.

"Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia"

Así que, "dándole vueltas de madrugada", decidió salir así en la alfombra verde de la Seminci. "Rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje... Y violá. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante".

Morgade acaba su alegato a favor de los cuerpos con otro no menos importante, desterrar el exceso de retoque de las fotos en algunas ocasiones. "¿Saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto".