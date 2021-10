Tu horóscopo diario: lunes 25 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 25 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No pongas pegas a algo que te ofrezcan hoy, quizá en el plano material, incluso si no es lo que habías pensado porque tampoco es desdeñable. Simplemente, te tendrás que adaptar a eso y es una buena opción, la mejor que tienes en este momento.

Tauro

Tendrás mucha satisfacción en ver cómo alguien cercano que ha realizado una acción solidaria o se ha volcado para solucionar algún asunto complicado, es recompensado. Eso te hará reconciliarte con muchas cosas y pensar que hay mucho de bueno en la vida.

Géminis

Hay asuntos que hoy resuelves con mucho acierto y que te llevan a pensar que todo va a salir bien y lo cierto es que todo indica que al menos hay una parte de todos esos temas en la que tienes éxito. No dejes de esforzarte por cumplir tus metas.

Cáncer

Si hoy firmas un documento y con eso sellas un pacto o el fin de alguna disputa de hace tiempo vas a sentir una gran liberación. Si se trata de algo de un pasado común, no debes ponerte triste, al contrario. Por fin puedes avanzar sin ningún equipaje.

Leo

Es cierto que hay mucha competencia a tu alrededor, pero vas a vislumbrar un cierto hueco en el que puedes desarrollar alguna habilidad distinta al resto. Sácale partido a tu capacidad de liderazgo, porque esa será una de tus mejores armas.

Virgo

No creas que es oro todo lo que reluce, así que procura no caer hoy en la ingenuidad de pensar que todo el mundo actúa de una manera clara. Hay alguien que puede jugarte una mala pasada sin que casi te des ni cuenta. Pon atención.

Libra

No estás solo o sola en el mundo y lo que haces tiene repercusiones y consecuencias y eso es algo que hoy debes de tener claro. Intenta ajustar tus objetivos a las circunstancias y no actuar sin mirar a tu lado. Hay otras personas implicadas.

Escorpio

Es posible que hoy tengas que soportar alguna circunstancia que no te guste o incluso una mala contestación de alguien. Procura que no sea algo que te haga saltar ni que te moleste de verdad. Ignóralo, porque no merece la pena que te enfades.

Sagitario

Hay ciertos rumores que hoy no te va a gustar nada escuchar, porque de alguna manera te afecta eso que sugieren que puede hacer una persona en la que habías puesto tu confianza. Confirma si son verdad antes de tomar una postura clara.

Capricornio

Te planteas abordar un trabajo a largo plazo, algo que requiere ir moldeándose con el tiempo, con mucha paciencia y sin ninguna prisa. Puede ser algo que además te traiga mucha paz. Irá bien si te lo tomas como una carrera de fondo.

Acuario

No creas que alguien cercano no quiere escucharte o que pasa de ti, simplemente está pensando en otra cosa y lo que debes hacer es dejar que solucione ciertos problemas que tiene ahora. Después estará mucho más pendiente de ti.

Piscis

Vas a encontrar la manera de convencer a una persona para que haga algo que te interesa mucho y desde luego, lo que te tienes que plantear es que debes compensarla de alguna manera por su esfuerzo. Lo material es importante si se trata de trabajo.